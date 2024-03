Спектакълът "Виновни" с участието на Мариана Попова и Веселин Плачков ще гостува в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив на 10 април 2024 г., началото е от 19:00ч.

Билетите са вече в продажба онлайн в мрежата на Ивентим и Грабо.

Тандем в живота, и на сцената - Мариана Попова и Веселин Плачков се събират във "Виновни", за да представят един изключително личен и комичен разказ за изборите, които ни определят и за които си плащаме в любовта и изкуството.

Под режисурата на Христо Мутафчиев двойката се оказва в едно духовно измерение след тежка катастрофа, където, за да се върне към живота, се налага да мине през най-тежкият кастинг - този пред Господ. Подлагайки собствената си кариера и модел на съществуване на безпощадно смешен анализ, Мариана и Веселин провокират въпроси, след които зрителя си тръгва променен завинаги.

Спектакълът "Виновни" е със специалното участие на група "No More Many More" - Методи Кръстев – китара и вокали; Радослав Гергов – перкусии и вокали; Иван Гатев – бас; Камен Александров – китара и Петър Александров – ударни. Определят стила си като алтернативен рок с хип-хоп елементи.