„Mamma мia!“ - най-успешният мюзикъл на Софийската опера и балет, ще бъде показан в Пловдив на Античния театър в две представления в събота и неделя. И в двете вечери те започват в 20.30 часа. Шоуто по песните на легендарната шведска формация АББА става абсолютен хит още с първото си представление през 1999 година, когато е поставено в Prince Edward Theatre в лондонския Уест Енд.

Спектакълът „ала АББА“ е основан на либретото, написано от британските драматурзи Катрин Джонсън и Джуди Креймър, а името му е взето от разбилата всички класации песен от 1975 година. Музиката е на двамата композитори на АББА Бени Андершон и Бьорн Улвеус. Те работят по шоуто от самото начало, като в него са включени световноизвестните хитове на групата "Super Trouper", "Lay All Your Love on Me", "Dancing Queen", "Knowing Me, Knowing You", "Take a Chance on Me", "Thank You for the Music", "Money, Money, Money", "The Winner Takes It All", "Voulez-Vous" и "SOS".

От самото начало в мюзикъла участва финансово и певицата от групата Ани-Фрид Лингстад. Тя пътува за много от премиерите по света.

Софийската опера и балет става единственият наш театър, който успява да получи разрешение да постави спектакъла. „Не само получихме правата, но и сме единствените, които имат разрешение да разработят своя режисьорска концепция“, подчертава директорът на Софийската опера и режисьор на шоуто акад. Пламен Карталов. Критиците казват, че той опитва да превърне историята от „лека лимонада“ в „комично-тъжна история“. В Пловдив мюзикълът ще се играе за 88-и и 89-и път.

Досега „Mamma мia!“ е гледана от над 65 милиона души по света и приходите от показването й са над 4 милиарда долара. Преведена е на 22 езика и е играна в над 50 страни.

Играе се от Шанхай до най-отдалечените театри на Европа и Америка. В историята на лондонския Уест Енд това е шестото най-дълго показвано музикално шоу, а на Бродуей е деветото. През февруари 2003 година „Mamma мia!“ започва да се играе в „Mandalay Bay“ в Лас Вегас. В 2009 година отбелязва 1000-ното си представление. Така става най-дълго поставяният спектакъл в града на порока и хазарта. Костюмите и декорите на „Mamma мia!“ в Лас Вегас са изкопирани за шоуто в Бразилия.

През 2008 година мюзикълът поражда и филмова адаптация, в която участват Мерил Стрийп, Колин Фърт, Пиърс Броснан и Кристин Барански.

Сюжетът на спектакъла отвежда феновете на АББА на измисления гръцки остров Калокаири. Там 20-годишната Софи подготвя сватбата си със своя любом Скай. Мечтата й обаче е да бъде отведена до олтара от своя истински баща, когото тя не познава.

Софи открива стария дневник на майка си, където тя е описала своите сърдечни връзки. Младата жена разбира, че тя се е срещала с трима мъже, които могат да бъдат нейни бащи. Имената им в мюзикъла са Сам Кармайкъл, Бил Остин и Хари Брайт. Три месеца преди сватбата си Софи кани и тримата, като се подписва с името на майка си Дона. В също време пази в дълбока тайна това от нея.

За да стане историята още по-интересна - на острова наистина пристигат Сам - американски архитект, Хари - британски банкер, и Бил - австралийски писател и пътешественик. Преди това майката на Софи - Дона, посреща в таверната две от старите си дружки. Едната е богата и три пъти разведена, а другата е неомъжена. Трите пеят "Money, Money, Money".

Младата булка ги моли да не казват на майка й Дона, че ги е поканила на сватбата. Тук в спектакъла звучи "Thank You for the Music". Донна се разплаква, когато вижда тримата си бивши любовници, и го удря на носталгия по младостта и танци. Така на сцената идва "Dancing Queen".

В ролята на Софи ще видим Весела Делчева. Нейната майка Дона са Людмила Козарева и Еделина Кънева. Орлин Горанов и Ники Сотиров са двама от бащите. Музиката на АББА звучи на български, но е в точен превод на текстовете на групата. Сценаграфията, която показва красив гръцки остров и неговата таверна, е на Нела Стоянова, а костюмите са дело на Християна Михалева-Зорбалиева. Хореограф на „Mamma мia!“ е Риолина Топалова.

Каре втори материал

Да поставиш мюзикъл без кастинг

Акад. Пламен Карталов не е провеждал специален кастинг за артистите, с които прави мюзикъла. Поканил е на прослушване доказали се артисти от най-различни жанрове - опера, мюзикъл, рок, поп и театър. Между първите, с които е разговарял, са били Орлин Горанов и Ники Сотиров за ролите на бащите на Софи. Съпродуцентът на нашата „Mamma мia!“ смята, че точно фактът, че тя не е реплика на стотиците други по света, я прави ценна. „Това е съвсем различна версия от познатите досега стотици постановки, които могат да се гледат в мрежата. Българската „Mamma мia!“ е уникална“, казва той.