Lucky Дом на киното: Вижте новата програма

Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com и boxoffice.bg

* Премиера

3D очила – 1 лев

16.10 /петък/

16:15 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

(2) 16:30 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

(2) 18:15 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

18:30 ч ПОД СЛЪНЦЕТО (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:15 ч ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 20:15 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

20:45 ч ФАРЪТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:15 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

17.10 /събота/

(2) 10:45 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)

11:00 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

(2) 12:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

12:45 ч БАЩАТА (7/6 лв)

13:00 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

(2) 14:15 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

14:30 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

16:15 ч ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 16:20 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

16:45 ч ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:30 ч ШАРЛ ЗА АЗНАВУР (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:00 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч ОТБИВКИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:20 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

18.10 /неделя/

(2) 10:45 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)

11:00 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

12:15 ч БАЩАТА (7/6 лв)

(2) 12:30 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

13:00 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

14:00 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

(2) 14:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

16:00 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

16:15 ч ШАРЛАТАН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 16:30 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:15 ч МАРТИН ИДЪН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:30 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 19:00 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

20:45 ч МЪРТВИТЕ НЕ УМИРАТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 21:00 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

21:15 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

19.10 /понеделник/

(2) 16:15 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

16:30 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

16:45 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:30 ч СИНОНИМИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч БАЩИТЕ НА ХАРДКОРА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:00 ч ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (7/6 лв)

20.10 /вторник/

(2) 16:15 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

16:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

16:45 ч БАЩАТА (7/6 лв)

(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:30 ч ИЗВИНЯВАЙТЕ, ЧЕ НЕ ВИ НАМЕРИХМЕ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч НАЕХ НАЕМЕН УБИЕЦ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:15 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

21.10 /сряда/

(2) 16:15 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)

16:30 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

16:45 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

18:30 ч ПАПИША (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

(2) 18:50 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

(2) 20:30 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

20:45 ч МЕДЕНА ЗЕМЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:00 ч БАЩАТА (7/6 лв)

22.10 /четвъртък/

16:15 ч СКУБИ-ДУ (6 лв)

(2) 16:30 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (6 лв)

16:45 ч ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (6 лв)

(2) 18:15 ч ПАРАЗИТ (6 лв) *

18:30 ч ДИЕГО МАРАДОНА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:00 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (6 лв)

(2) 20:45 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (6 лв)

21:00 ч ПАРАЗИТ (6 лв) *