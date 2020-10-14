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Lucky Дом на киното: Вижте новата програма

16.10 /петък/ - 22.10 /четвъртък/

  • 14.10.2020 | 14:45
    • https://www.marica.bg/kultura/lucky-dom-na-kinoto-vijte-novata-programa Marica.bg
  • Marica.bg
  • 112 прегледа
  • 1 коментара
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Каса за продажба на билети

Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа

почивни дни- 10.30 – 21.00 часа

тел. 0889 200 601

Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com и boxoffice.bg

* Премиера

3D очила – 1 лев

 

 

16.10 /петък/

16:15 ч  СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

(2) 16:30 ч  ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

(2) 18:15 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

18:30 ч  ПОД СЛЪНЦЕТО (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:15 ч  ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 20:15 ч  ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

20:45 ч  ФАРЪТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:15 ч  ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

 

17.10 /събота/

(2) 10:45 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)

11:00 ч  СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

(2) 12:30 ч  ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

12:45 ч  БАЩАТА (7/6 лв)

13:00 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

(2) 14:15 ч  СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

14:30 ч  ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ  (7/6 лв)

16:15 ч  ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 16:20 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

16:45 ч  ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 18:00 ч  ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:30 ч  ШАРЛ ЗА АЗНАВУР (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:00 ч  ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 20:30 ч  ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч  ОТБИВКИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:20 ч  КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

 

18.10 /неделя/

(2) 10:45 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)

11:00 ч  ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

12:15 ч  БАЩАТА (7/6 лв)

(2) 12:30 ч  СКУБИ-ДУ (6/7 лв)

13:00 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

14:00 ч  ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

(2) 14:30 ч  ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

16:00 ч  5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

16:15 ч  ШАРЛАТАН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 16:30 ч  ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:15 ч  МАРТИН ИДЪН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:30 ч  ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 19:00 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

20:45 ч  МЪРТВИТЕ НЕ УМИРАТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

(2) 21:00 ч  ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

21:15 ч  КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА  (7/6 лв)

 

19.10 /понеделник/

(2) 16:15 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

16:30 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

16:45 ч  5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

(2) 18:00 ч  ПАРАЗИТ  (8/6 лв) *

18:30 ч  СИНОНИМИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч  КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

(2) 20:30 ч  ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч  БАЩИТЕ НА ХАРДКОРА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:00 ч  ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (7/6 лв)

 

 

20.10 /вторник/

(2) 16:15 ч  ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)

16:30 ч  ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)

16:45 ч  БАЩАТА (7/6 лв)

(2) 18:00 ч  ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

18:30 ч  ИЗВИНЯВАЙТЕ, ЧЕ НЕ ВИ НАМЕРИХМЕ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч  ПАРАЗИТ (7/6 лв) *

(2) 20:30 ч  ТЕНЕТ (8/6 лв)

20:45 ч  НАЕХ НАЕМЕН УБИЕЦ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:15 ч  ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)

 

21.10 /сряда/

(2) 16:15 ч  ТЕНЕТ (8/6 лв)

16:30 ч  ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)

16:45 ч  5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)

18:30 ч  ПАПИША (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

18:45 ч  КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)

(2) 18:50 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)

(2) 20:30 ч  ПАРАЗИТ (8/6 лв) *

20:45 ч  МЕДЕНА ЗЕМЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

21:00 ч  БАЩАТА (7/6 лв)

 

22.10 /четвъртък/

16:15 ч  СКУБИ-ДУ (6 лв)

(2) 16:30 ч  ВОЙНАТА С ДЯДО (6 лв)

16:45 ч  ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (6 лв)

(2) 18:15 ч  ПАРАЗИТ (6 лв) *

18:30 ч  ДИЕГО МАРАДОНА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив

19:00 ч  ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (6 лв)

(2) 20:45 ч  ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (6 лв)

21:00 ч  ПАРАЗИТ (6 лв) *

LUCKY Дом на киното филми програма пловдив
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Коментари (1)

Alex

Alex

14.10.2020 | 14:54

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