Lucky Дом на киното: Вижте новата програма
16.10 /петък/ - 22.10 /четвъртък/
- 14.10.2020 | 14:45
- Marica.bg
- 112 прегледа
- 1 коментара
Каса за продажба на билети
Работно време: работни дни 16.00 – 21.00 часа
почивни дни- 10.30 – 21.00 часа
тел. 0889 200 601
Онлайн резервации и продажба на билети – kinolucky.com и boxoffice.bg
* Премиера
3D очила – 1 лев
16.10 /петък/
16:15 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)
(2) 16:30 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)
(2) 18:15 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)
18:30 ч ПОД СЛЪНЦЕТО (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
19:15 ч ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
(2) 20:15 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
20:45 ч ФАРЪТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
21:15 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)
17.10 /събота/
(2) 10:45 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)
11:00 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)
(2) 12:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)
12:45 ч БАЩАТА (7/6 лв)
13:00 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)
(2) 14:15 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)
14:30 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)
16:15 ч ЧУТОВНОТО НАШЕСТВИЕ НА МЕЧКИТЕ В СИЦИЛИЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
(2) 16:20 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)
16:45 ч ШИБИЛ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
18:30 ч ШАРЛ ЗА АЗНАВУР (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
19:00 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *
(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)
20:45 ч ОТБИВКИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
21:20 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)
18.10 /неделя/
(2) 10:45 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (7/9 лв)
11:00 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)
12:15 ч БАЩАТА (7/6 лв)
(2) 12:30 ч СКУБИ-ДУ (6/7 лв)
13:00 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)
14:00 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)
(2) 14:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)
16:00 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)
16:15 ч ШАРЛАТАН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
(2) 16:30 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
18:15 ч МАРТИН ИДЪН (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
18:30 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *
(2) 19:00 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)
20:45 ч МЪРТВИТЕ НЕ УМИРАТ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
(2) 21:00 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)
21:15 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)
19.10 /понеделник/
(2) 16:15 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)
16:30 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)
16:45 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)
(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
18:30 ч СИНОНИМИ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
18:45 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)
(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)
20:45 ч БАЩИТЕ НА ХАРДКОРА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
21:00 ч ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (7/6 лв)
20.10 /вторник/
(2) 16:15 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (8/6 лв)
16:30 ч ЛИГАТА НА ЖИВОТНИТЕ (6/7 лв)
16:45 ч БАЩАТА (7/6 лв)
(2) 18:00 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
18:30 ч ИЗВИНЯВАЙТЕ, ЧЕ НЕ ВИ НАМЕРИХМЕ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
18:45 ч ПАРАЗИТ (7/6 лв) *
(2) 20:30 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)
20:45 ч НАЕХ НАЕМЕН УБИЕЦ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
21:15 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (7/6 лв)
21.10 /сряда/
(2) 16:15 ч ТЕНЕТ (8/6 лв)
16:30 ч ТРОЛЧЕТАТА: ТУРНЕТО 3D (6/8 лв)
16:45 ч 5 Е СЪВЪРШЕНОТО ЧИСЛО (7/6 лв)
18:30 ч ПАПИША (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
18:45 ч КАК ДА БЪДЕШ ДОБРА СЪПРУГА (7/6 лв)
(2) 18:50 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (8/6 лв)
(2) 20:30 ч ПАРАЗИТ (8/6 лв) *
20:45 ч МЕДЕНА ЗЕМЯ (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
21:00 ч БАЩАТА (7/6 лв)
22.10 /четвъртък/
16:15 ч СКУБИ-ДУ (6 лв)
(2) 16:30 ч ВОЙНАТА С ДЯДО (6 лв)
16:45 ч ГРЕХЪТ НА МИКЕЛАНДЖЕЛО (6 лв)
(2) 18:15 ч ПАРАЗИТ (6 лв) *
18:30 ч ДИЕГО МАРАДОНА (8/6 лв) София филм фест в Пловдив
19:00 ч ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Ѝ Е ПЕТРУНИЯ (6 лв)
(2) 20:45 ч ЧЕСТЕН КРАДЕЦ (6 лв)
21:00 ч ПАРАЗИТ (6 лв) *
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Alex14.10.2020 | 14:54
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