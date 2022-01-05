LUCKY Дом на киното ще ни радва с Моника Белучи и Педро Алмодовар
- 05.01.2022 | 19:35
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Новите филми са "Човекът, който продаде кожата си" с Моника Белучи, комедията "Каамелотт", вълнуващият "355" с Пенелопе Круз, артистичната творба на Педро Алмодовар с Тилда Суинтън "Човешкият глас" и детският "Мулан - принцесата воин".
На 13 януари ще се проведе и Денят на българското кино със селекция филми, които ще се излъчат едновременно в няколко града в цялата страна, сред които анимационни, документални и късометражни български заглавия, които ще се покажат и в други български градове.
Ето и програмата за следващата кино седмица:
07.01 /петък/
(c) 16:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)
16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
16:45 ч БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)
(c) 18:30 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)
18:15 ч КААМЕЛОТТ (7/6лв) *
18:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)
20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
21:00 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)
(c) 21:15 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)
08.01 /събота/
(c) 10:30 ч ЕНКАНТО (7/8лв)
11:00 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)
(c) 12:30 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *
12:45 ч ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)
13:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
(c) 14:15 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)
14:45 ч ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)
15:00 ч ЕНКАНТО (7/6лв)
(c) 16:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)
16:45 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)
17:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *
18:15 ч КААМЕЛОТТ (7/6лв) *
(c) 18:40 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)
18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *
20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
20:45 ч ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)
(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)
09.01 /неделя/
(c) 10:45 ч ЕНКАНТО (7/8лв)
11:00 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)
12:30 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)
(c) 12:45 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *
13:00 ч ЕНКАНТО (6/7лв)
(c) 14:30 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)
14:45 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)
15:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
(c) 16:30 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)
16:45 ч БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)
17:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *
18:15 ч 355 (7/6лв) *
(c) 18:40 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)
18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *
20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
20:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)
(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)
10.01 /понеделник/
(c) 16:15 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)
16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
16:45 ч ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)
18:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
18:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)
(c) 19:00 ч КААМЕЛОТТ (8/7лв) *
20:45 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (7/6лв) *
21:00 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)
(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)
11.01 /вторник/
(c) 16:15 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)
16:45 ч ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)
17:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *
(c) 19:00 ч 355 (8/7лв) *
19:30 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *
20:00 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
21:00 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)
(c) 21:15 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)
12.01 /сряда/
(c) 16:15 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *
16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)
16:45 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)
(c) 18:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)
18:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)
19:00 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *
(c) 20:45 ч КААМЕЛОТТ (8/7лв) *
21:00 ч 355 (7/6лв) *
21:15 ч ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)
13.01 /четвъртък/
14:00 ч БОЛТ /Ден на българското кино – анимационни филми/ Вход свободен
14:10 ч ГЛИЧ В ЙЕРАРХИЯТА /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен
14:15 ч МАРМАЛАД /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен
(c) 14:15 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7лв) *
14:20 ч САНТЯГО /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен
14:45 ч ПРИЗРАК /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен
15:10 ч ЧОВЕКЪТ КАЛ /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен
15:30 ч ЛУЦИФЕР /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен
(c) 16:15 ч 355 (7лв) *
16:30 ч ПРЕДИ КРАЯ /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен
17:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6лв)
17:30 ч МАГАРЕ /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен
17:50 ч МОНА ЛИЗА /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен
18:00 ч ХЛАД /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен
(c) 18:30 ч ДОМЪТ НА GUCCI (7лв)
18:30 ч СТРАХ /Ден на българското кино / Вход свободен
19:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв)
20:00 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (6лв)
20:30 ч КАТО ЗА ПОСЛЕДНО/Ден на българското кино / Вход свободен
(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (7лв)
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