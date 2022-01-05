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LUCKY Дом на киното ще ни радва с Моника Белучи и Педро Алмодовар

  • 05.01.2022 | 19:35
    • https://www.marica.bg/kultura/lucky-dom-na-kinoto-shte-ni-radva-s-monika-beluchi-i-pedro-almodovar Marica.bg
  • 267 прегледа
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   Снимка: siff.bg

Новите филми са "Човекът, който продаде кожата си" с Моника Белучи, комедията "Каамелотт", вълнуващият "355" с Пенелопе Круз, артистичната творба на Педро Алмодовар с Тилда Суинтън "Човешкият глас" и детският "Мулан - принцесата воин".


На 13 януари ще се проведе и Денят на българското кино със селекция филми, които ще се излъчат едновременно в няколко града в цялата страна, сред които анимационни, документални и късометражни български заглавия, които ще се покажат и в други български градове.

Ето и програмата за следващата кино седмица:

07.01 /петък/

(c) 16:00 ч  СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:30 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч  БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)

(c) 18:30 ч  ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв) 

18:15 ч  КААМЕЛОТТ (7/6лв) *

18:45 ч  ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

20:30 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

21:00 ч  ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 21:15 ч  ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв) 

 

08.01 /събота/

(c) 10:30 ч  ЕНКАНТО (7/8лв)

11:00 ч  ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)

(c) 12:30 ч  МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

12:45 ч  ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)

13:00 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

(c) 14:15 ч  ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)

14:45 ч  ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)

15:00 ч  ЕНКАНТО (7/6лв)

(c) 16:00 ч  СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:45 ч  ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

17:00 ч  ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

18:15 ч  КААМЕЛОТТ  (7/6лв) *

(c) 18:40 ч  ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв) 

18:45 ч  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

20:30 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

20:45 ч  ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)

(c) 21:15 ч  МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв) 

 

09.01 /неделя/

(c) 10:45 ч  ЕНКАНТО (7/8лв)

11:00 ч  ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)

12:30 ч  ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 12:45 ч  МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

13:00 ч  ЕНКАНТО (6/7лв)

(c) 14:30 ч  ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)

14:45 ч  ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

15:00 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

(c) 16:30 ч  ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)

16:45 ч  БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)

17:00 ч  ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

18:15 ч  355 (7/6лв) *

(c) 18:40 ч  ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)

18:45 ч  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

20:30 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

20:45 ч  ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 21:15 ч  МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)

 

10.01 /понеделник/

(c) 16:15 ч  СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:30 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч  ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)

18:30 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

18:45 ч  ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 19:00 ч  КААМЕЛОТТ (8/7лв) *

20:45 ч  ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (7/6лв) *

21:00 ч  ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

(c) 21:15 ч  МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв) 

 

 

11.01 /вторник/

(c) 16:15 ч  ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв) 

16:45 ч  ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)

17:00 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

18:45 ч  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

(c) 19:00 ч  355 (8/7лв) *

19:30 ч  ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

20:00 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

21:00 ч  ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 21:15 ч  ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв) 

 

12.01 /сряда/

(c) 16:15 ч  МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

16:30 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч  ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 18:00 ч  СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

18:30 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

19:00 ч  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

(c) 20:45 ч  КААМЕЛОТТ (8/7лв) *

21:00 ч  355 (7/6лв) *

21:15 ч  ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)

 

13.01 /четвъртък/

14:00 ч  БОЛТ /Ден на българското кино – анимационни филми/ Вход свободен

14:10 ч  ГЛИЧ В ЙЕРАРХИЯТА  /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

14:15 ч  МАРМАЛАД  /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

 (c) 14:15 ч  МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7лв) *

14:20 ч  САНТЯГО   /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

14:45 ч  ПРИЗРАК   /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

15:10 ч  ЧОВЕКЪТ КАЛ   /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

15:30 ч  ЛУЦИФЕР   /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен

(c) 16:15 ч  355 (7лв) *

16:30 ч  ПРЕДИ КРАЯ  /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен

17:00 ч  КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6лв)

17:30 ч  МАГАРЕ  /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

17:50  ч  МОНА ЛИЗА /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

18:00 ч  ХЛАД /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

 (c) 18:30 ч  ДОМЪТ НА GUCCI (7лв)

18:30 ч  СТРАХ /Ден на българското кино / Вход свободен

19:00 ч  ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв)

20:00 ч  KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (6лв)

20:30 ч  КАТО ЗА ПОСЛЕДНО/Ден на българското кино / Вход свободен

(c) 21:15 ч  МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (7лв)

лъки синема програма моника белучи педро алмодовар тилда суинтън мулан
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