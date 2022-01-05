Новите филми са "Човекът, който продаде кожата си" с Моника Белучи, комедията "Каамелотт", вълнуващият "355" с Пенелопе Круз, артистичната творба на Педро Алмодовар с Тилда Суинтън "Човешкият глас" и детският "Мулан - принцесата воин".



На 13 януари ще се проведе и Денят на българското кино със селекция филми, които ще се излъчат едновременно в няколко града в цялата страна, сред които анимационни, документални и късометражни български заглавия, които ще се покажат и в други български градове.

Ето и програмата за следващата кино седмица:

07.01 /петък/

(c) 16:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)

(c) 18:30 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)

18:15 ч КААМЕЛОТТ (7/6лв) *

18:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

21:00 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 21:15 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)

08.01 /събота/

(c) 10:30 ч ЕНКАНТО (7/8лв)

11:00 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)

(c) 12:30 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

12:45 ч ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)

13:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

(c) 14:15 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)

14:45 ч ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)

15:00 ч ЕНКАНТО (7/6лв)

(c) 16:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:45 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

17:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

18:15 ч КААМЕЛОТТ (7/6лв) *

(c) 18:40 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)

18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

20:45 ч ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)

(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)

09.01 /неделя/

(c) 10:45 ч ЕНКАНТО (7/8лв)

11:00 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (6/7лв)

12:30 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 12:45 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

13:00 ч ЕНКАНТО (6/7лв)

(c) 14:30 ч ЕЛА, ИЗПЕЙ 2 2D (7/8лв)

14:45 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

15:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

(c) 16:30 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)

16:45 ч БАЙ ИВАН: ФИЛМЪТ (7/6лв)

17:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

18:15 ч 355 (7/6лв) *

(c) 18:40 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)

18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

20:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

20:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)

10.01 /понеделник/

(c) 16:15 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч ВЛЮБЕНИЯТ АЙФЕЛ (7/6лв)

18:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

18:45 ч ЧИЧО КОЛЕДА (7/6лв)

(c) 19:00 ч КААМЕЛОТТ (8/7лв) *

20:45 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (7/6лв) *

21:00 ч ДАНИ. ЛЕГЕНДА. БОГ. (7/6лв)

(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (8/7лв)

11.01 /вторник/

(c) 16:15 ч ДОМЪТ НА GUCCI (8/7лв)

16:45 ч ОТНОВО СЪМ ТУК (7/6лв)

17:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

18:45 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

(c) 19:00 ч 355 (8/7лв) *

19:30 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв) *

20:00 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

21:00 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 21:15 ч ПАРАЛЕЛНИ МАЙКИ (8/7лв)

12.01 /сряда/

(c) 16:15 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7/8лв) *

16:30 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6/7лв)

16:45 ч ДОБРИЯТ ШЕФ (7/6лв)

(c) 18:00 ч СПАЙДЪРМЕН: НЯМА ПЪТ КЪМ ДОМА 3D (8/9лв)

18:30 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (7/6лв)

19:00 ч ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ПРОДАДЕ КОЖАТА СИ (7/6лв) *

(c) 20:45 ч КААМЕЛОТТ (8/7лв) *

21:00 ч 355 (7/6лв) *

21:15 ч ТРИ ЕТАЖА (7/6лв)

13.01 /четвъртък/

14:00 ч БОЛТ /Ден на българското кино – анимационни филми/ Вход свободен

14:10 ч ГЛИЧ В ЙЕРАРХИЯТА /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

14:15 ч МАРМАЛАД /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

(c) 14:15 ч МУЛАН – ПРИНЦЕСАТА ВОЙН (7лв) *

14:20 ч САНТЯГО /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

14:45 ч ПРИЗРАК /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

15:10 ч ЧОВЕКЪТ КАЛ /Ден на българското кино - анимационни филми / Вход свободен

15:30 ч ЛУЦИФЕР /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен

(c) 16:15 ч 355 (7лв) *

16:30 ч ПРЕДИ КРАЯ /Ден на българското кино - документално кино / Вход свободен

17:00 ч КЛИФЪРД, ГОЛЯМОТО ЧЕРВЕНО КУЧЕ (6лв)

17:30 ч МАГАРЕ /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

17:50 ч МОНА ЛИЗА /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

18:00 ч ХЛАД /Ден на българското кино - късометражно кино / Вход свободен

(c) 18:30 ч ДОМЪТ НА GUCCI (7лв)

18:30 ч СТРАХ /Ден на българското кино / Вход свободен

19:00 ч ЧОВЕШКИЯТ ГЛАС (5лв)

20:00 ч KING’S MAN: ПЪРВА МИСИЯ (6лв)

20:30 ч КАТО ЗА ПОСЛЕДНО/Ден на българското кино / Вход свободен

(c) 21:15 ч МАТРИЦАТА: ВЪЗКРЕСЕНИЯ (7лв)