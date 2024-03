Lord Of The Dance обявяват трето шоу в София на 17 май

На 19 май световноизвестните танцьори ще зарадват и феновете си във Варна

Световноизвестната танцова трупа LORD OF THE DANCE обявява трето допълнително шоу в София – на 17 май 2024 от 20:00 ч. в зала 1 на НДК, след като разпродаде напълно цели два спектакъла с дата 18 май (от 17 и 20 ч.) в същата зала. Шоуто на LORD OF THE DANCE ще зарадва и варненската публика на 19 май в Дворец на Културата и спорта – Варна.

Поради големия интерес и след страхотно им представяне у нас миналата година, великолепните танцьори ще пристигнат в София ден по-рано от първоначалния им план. Спектаклите им в България на 17, 18 и 19 май ще са част от актуалното им световно турне за 2024-та и неговата европейска част, която предстои.

„България е страна, която винаги ни е посрещала много топло, публиката е невероятна, винаги сме имали великолепни отзиви“, са думите на Властелинът на танца – Майкъл Флетли, преди последното гостуване на трупата в България.

Европейското турне, с което LORD OF THE DANCE отбелязват 25-ата годишнина от създаването си стартира в началото на април ot Германия, където през целия месец ще направи близо 30 танцувални спирки в различни градове на страната. Тази пролет танцьорите на великия Майкъл Флетли ще се срещнат още с публиката в Австрия, Унгария, Румъния, Хърватия, Словакия, Словения и други, а от юли до ноември, почти без прекъсване, на невероятното им шоу ще се радват и в Обединеното кралство.

Билетите за спектаклите на LORD OF THE DANCE в София на 17 и 18 май и във Варна на 19 май 2024 г. можете да намерите в системата на Ticketportal.bg и Eventim.bg. Mогат да се закупят още в билетен център в НДК, билетна каса на зала “Арена София”, книжарници Booktarding, Office1Superstore, бензиностанции OMV и във Варна от билетната каса на ДКС. Цената им е от 50 до 150 лв. според залата и мястото.

В актуалния спектакъл на LORD OF THE DANCE участие ще вземат 40 от най-забележителните млади танцьори в света, под режисурата на емблематичния Майкъл Флетли. Шоуто по случай 25 години от създаване на трупата е с прекрасни, ефектни костюми и хореография, с авангардно осветление и с много визуални ефекти, и със специално написана музика от композитора Жерар Фахи. Впечатляващ, бляскав и завладяващ, спектакълът съчетава най-доброто от традицията с цялото вълнение на новата музика и танци.

Следете за подробности във Facebook тук.