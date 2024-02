Lek City Case е гръндж и алтърнатив рок банда, която води началото си от Бургас. През 2013 г. фронтменът Иван Петков и негов приятел се събират, за да свирят за удоволствие в едно мухлясало мазе. Минават години, докато свиренето между четири стени се пренесе на клубните и фестивалните сцени. За това време обаче бандата става шлифован рок диамант. Lek City Case звучат толкова невъзпитано изискано и кораво, че само едно парче от творчеството им няма как да задоволи апетита за качествена музика. Групата набира скорост, вече има издаден албум, напът са нови парчета. А феновете на рока не спират да ги боготворят, защото са истинско бижу на музикалните сцени в България. За трудния път към върха, за мечтите, за адреналина и за готината пловдивска публика „Марица“ се срещна с Иван Петков, който е фронтмен на Lek City Case.



Вокалистът с уникален глас си спомня отлично как преди 10 години е стоял в мухлясалото мазе и е представял импровизирани jam sessions със своя приятел. “Винаги съм искал да се занимавам с музика и в един момент реших, че нещата трябва да станат малко по-сериозни. Така намерихме общи приятели и започнахме да свирим кавъри. В някакъв момент обаче пътищата ни се разминаха с доста от хората. И малко по малко започнахме да събираме екип за по-сериозна работа. Така преди около 4-5 години започнахме активно да творим авторска музика. След това, точно по време на пандемията, направихме и първите си записи на песни от дебютния албум“, разказва Петков.

През 2020 Lek City Case вадят първия си дебютен сингъл „Broken“, продуциран и записан в Audioslot в София от Васко Райков от бандата Odd Crew. Песента буквално сцепва мрака и отваря пътя за бургаското музикално чудо към сърцата на феновете.

Като всяко парче, и това си има своята история.

Фронтменът Иван Петков



„Беше точно по време на пандемията. Тогава трябваше да се случат записите, защото няколко месеца назад бяхме запазили дата за студиото. Още по-нелепото в случая беше, че точно 4 дни преди това скъсах ахилес и ме оперираха. Бях гипсиран до чатала. Трябваше да остана 7 дни в болницата, но помолих да ме изпишат по-рано и бях гипсиран. Пътувахме от Бургас до София, аз с патерици, и записвахме. Беше доста тегаво, но явно така е трябвало да стане. Но има заигравка със заглавието на парчето „Broken” (счупен)“, посочи фронтменът.

Иван си спомня и до ден днешен първото участие на групата. „Беше в един летен бар в Бургас, който, за съжаление, вече не съществува. Всички бяхме като глътнали бастун, изпънати като струни пред 20-30 души публика. Чувството беше „да го избутаме, че да можем да слезем от сцената и да ни олекне“. Беше голям стрес. Даже си спомням, че изпълнявахме „Would“ на Alice in chains, и от адреналина и от стрeса така дълбоко поех въздух, че за малко да загубя съзнание. Залитнах яко“, сподели вокалистът на Lek City Case.

“Иначе адреналина все още го има. Но може би от година вече нямам болка в гърлото седмица преди участие и такъв голям стрес, че да не мога да спя. Че преди ги имаше и тези моменти“, допълни Петков.

На промоцията на албума на бандата в бар „Тънка червена линия“ в столицата са се включили Методи Кръстев от No more many more, Ангел Каспарянов от „Me and my devil“ и Пенко Скумов от „Soundprophet”, за което Иван използва повода сърдечно да им благодари през трибуната на медията ни.



Преди седмица бандата раздруса пловдивската сцена,

като останала очарована от местните рокаджии. „Супер много се кефим от това, което се случва на участията ни в Пловдив. По принцип за всяко участие тръгваме без абсолютно никакви очаквания, за да не се разочароваме. А пък в случая даже се очаровахме“, сподели той за преживяването в града под тепетата. Фронтменът каза още, че групата винаги е с положителна нагласа и гледа да си прави шоу. „В крайна сметка, това е идеята. Ако тръгнеш да мислиш за пари или за това колко хора ще събереш, то тогава просто няма смисъл“, коментира Иван.

Той не крие, че мечтае един ден музикалната сцена да се превърне в начин на живот и професия, а не просто хоби, което може да практикува в след работно време. „Имам стремеж, имам и мечти. Нали казват, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Надявам се някой ден да се случи, защото се получава житейска шизофрения“, посочи вокалистът. Той е на мнение, че е напълно достатъчно да си известен на българската музикална сцена. Постигнеш ли го, то тогава музиката може да е твоят лайфстайл и да не се налага да се занимаваш с друго, за да се прехранваш и да оцеляваш. „Много ми се иска да стигнем до големите сцени. Но за да се случи това, музикалният бизнес в България трябва да е развит. Говоря за рока, разбира се. Защото странно или не, рокът у нас е ъндърграунд“, коментира Петков.

Той разказа, че връзката му с музиката датира още от ранните му детски години. Неговият баща е музикант и е израснал заедно с рокендрола. „Изхрани ме с музика. Казват, че музикант къща не храни, но при мен се е получило“, посочи Иван.

„Всеки един малък музикант като мен си мечтае да достигне някаква световна сцена и признателност за това, което прави. Добра дума от някой велик музикант, че това, което правиш, му харесва, пък ще е отлично задоволяване на егото“, коментира вокалистът.

Колкото и да е скромен, фронтменът на Lek City Case е чувал много хубави неща за себе си. „Приятели музиканти, които са доста напред като развитие и творчество, са ми казвали, че имам най-якия глас в България.

Беше супер готино да го чуя, и то от такъв музикант. Усещам подкрепата и това е много хубаво. Има съпорт между рок музикантите в България. Пример за това е и фестивалът “Rebel, Rebel”, който прави Деница Славова. По време на такива събития се усеща подкрепата и бунтарският дух“, посочи Иван.

Като всяка една банда, така и неговата има ред забавни случки, които да сподели. „На концерт ми се е случвало при мен да дойде човек, да ми дърпа микрофона и да ме пита дали може да изпее една песен с мен. При снимките на клип се е случвало човек да изчезне в дупка, докато вървим. Всякакви щуротии“, разказа още той.

На въпрос дали би участвал в музикални формати като „Гласът на България“, които редица музиканти използват като трамплин, Иван бе категоричен, че не би го направил. „Мисля, че мина моментът и го пропуснах. Не че сме постигнали кой знае какво, но все пак имаме нещо създадено наше и вече чуто. Мисля, че ако направя нещо такова, ще е по-скоро крачка назад, а не трамплин“, коментира вокалистът.

Иван Петков разкри, че бандата работи върху 5-6 нови песни, като вече са започнали и записите. „Може би пак ще стартираме със сингъл с видео. Не спираме да творим“, каза той. На въпрос дали феновете да очакват втори албум, фронтменът отговори: „Нека да не бързаме. Мисля, че ще има в някакъв момент, но кога точно ще е, много зависи от всичко, което се случва около нас“.

Иван разкри, че към момента не спира да слуша новите албуми на The Smile, Idles и Chelsea Wolfe. "Idles е последната група, по която съм много зарибен. Не вярвах, че ще се случи. Последно бях толкова зарибен по Perfect Circle, но това беше преди много години. Иначе от старите групи слушам всичко, за което се сетите - от алтърнатив рока, грънджа, нео метъла и т.н.“, посочи вокалистът.

Към читателите на „Марица“ той отправи пожелание да са здрави, да слушат хубава музика и да подкрепят българската рок сцена, защото тя има нужда от това.