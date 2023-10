Лейди Гага - шлифованият диамант в киното и музиката

На пръсти се броят звездите, които са едновременно блестящи както в сферата на музиката, така и в света на киното. Задачата хич не е лесна, но изпълнението й пък е пряк път към Алеята на славата. Място сред имената, които съчетават уникалните си дарби да пеят и да играят в едно, си спечели и феноменалната Лейди Гага.

37-годишната знаменитост пленява с провокация, сексапил, разтапящ сетивата глас, ненадминат актьорски талант и творчески умения, с които е помогнала на не един или двама артисти. Лейди Гага е една от онези звезди, от които планетата на музикалната и киноиндустрията има нужда, за да продължи да се върти и да съществува.

Ако не вярвате, убедете се сами

Лейди Га​га е сценичното име на Стефани Джоан Анджелина Джерманота. Бъдещата звезда е родена на 28 март 1986 г. в Ню Йорк, в американско-италианско семейство. Майка й се казва Синтия, а бащата - Джо. Има и по-малка сестра - Натали.

Още от съвсем малка Стефани проявява своята завидна артистичност. На 4-годишна възраст вече свири на пиано. В първите си години в училище изучава музикално изкуство и решава, че това ще бъде нейният път. На детския си касетофон все още малката Лейди Гага пее и записва свои изпълнения на парчета на Майкъл Джексън и Синди Лоупър. Обожава и да танцува, като го прави редовно вкъщи с музиката на The Rolling Stones, Queen или The Beatles. „Просто шоуто е в кръвта ми“, неведнъж е споделяла звездата в интервюта.

Когато става на 19, Стефани сключва интересна сделка с баща си - да напусне семейното жилище и ако до една година не подпише звукозаписен договор, да се върне обратно в колежа. Така тя се мести в Долен Ийстсайд, наема малък апартамент и започва работа на три места едновременно. Създава си банда, свири с нея в различни барове, но това продължава само няколко месеца. Групата се разпада и не стига до успех. Но бъдещата звезда не се отказва. Явява се на много интервюта, а всички те завършват по един и същи начин:

"Имаш страхотен глас, но нямаш визия!".

Със сигурност мнозина биха се отказали при подобни реплики от страна на знаменити продуценти, но Стефани приема нещата като допълнителен стимул. Благодарение на обща позната тя се запознава с първия си продуцент ​- Роб Фусари. В началото той е скептично настроен към нея, имайки предвид начина, по който се облича. Тандемът почти завършва първия албум на Лейди Гага, но нещата не потръгват. Малко след това певицата е уволнена. Изпада в депресия, която продължава месеци наред.

След като се съвзема, сключва договор с музикалната компания „Сони“, но не като певица, а като текстописец на песни - нейната скрита сила. Само за кратко време тя прави хитове за Бритни Спиърс, New Kids on the Block, Pussycat Dolls и много други групи и артисти. Междувременно известният тогава изпълнител Akon чува няколко демозаписа на песни на Стефани и се влюбва в тях. Не му коства много усилия да убеди своя шеф да <210> предложи договор.

Певицата е на седмото небе от щастие

Запознава се с продуцента RedOne, с когото правят някои от най-известните <210> песни. Така след много работа Лейди Гага пуска първия си сингъл, а именно парчето Just Dance.

Не сл​ед дълго на пазара се появява и дебютният албум The Fame. Той достига първо място в класациите на шест страни и на класациите на Билборд за албуми денс/електронна музика. Достига и номер две в Billboard 200 в САЩ, а другаде по света е в първите 10. В този албум са и другите хитове на Га​га ​- Poker Face и Paparazzi.

Следващите албуми на Лейди Гага през годините се увенчават също с невероятни световни успехи и признания от музикалните критици. Видеото на Bad Romance, който е един от най-големите хитове на изпълнителката, печели девет видео музикални награди и е гледано над 1,1 милиарда пъти в интернет. През 2020 г. излиза нейният шести студиен албум. По първоначален план той трябва да бъде издаден на 10 април 2020 г., но е забавен със седем седмици -до 29 май 2020 г., поради настъпилата междувременно пандемия от коронавирус.

Изпълнителката има две световни турнета ​- The Fame Ball и The Monster Ball, които имат голям успех. The Monster Ball събира приходи от 238 милиона долара, въпреки трудностите в началото, когато Лейди Гага банкрутира заради скъпите тоалети и сцена. Все пак турнето става най-печеливш​ото турне на млад изпълнител за всички времена. Турнето й The Born This Way Ball Tour, е също толкова успешно, посетено е от близо два милиона души. То не пропуска и България, където Гага

пее пред около 18 705 зрители в зала "Арена Армеец".

Актьорският път на Лейди Га​га съвсем не е за подценяване. Тя записва участие във филмите Machete Kills (Мачете убива), "Град на греха: Жена, за която да убиеш", участва в петия сезон на успешния американски сериал American Horror Story. През 2017 г. певицата получава главната женска роля в римейка на класическия филм "Роди се звезда", режисиран от Брадли Купър. Гага пише голяма част от песните за саундтрака на филма, а песента й Shallow печели "Оскар" за най-добра оригинална песен. Га​га има роля и във втората част на филма за комиксовия герой Жокера. Там си партнира с изумителния Хоакин Финикс. Лейди Гага влиза в образа на Харли Куин. Продукцията на режисьора Тод Филипс ще се появи на голям екран през следващата година.

Певицата се справя умело както пред микрофона, така и пред кино камерите. Почитателите <210> нарастват с всяка нейна изява, а гласът й омагьосва все повече хора по света. Но най-много са феновете на провокативността. Лейди Га​га я демонстрира по всякакъв начин, но най-видимо го прави чрез тоалетите си и начина, по който излиза на сцена. Никой не е забравил наградите на MTV през 2010 г., когато изгряващата звезда се появи с рокля, направена изцяло от месо, и помоли Шер да й държи чантата - пак от месо. И ред други фрапантни примери, които я правят №1 в света на провокациите и до днес.

10 любопитни ​факта за звездата

Продуцентът я кръстил Гага заради песента на Queen

1. Лейди Гага е третият най-награждаван музикален изпълнител в историята. Тя заема третото място с над 260 приза, между които 11 награди "Грами", 9 световни музикални награди, 2 статуетки "Златен глобус", 1 награда "Оскар", 7 музикални награди "Билборд" и други. Преди нея се нареждат само Майкъл Джексън и Уитни Хюстън.

2. Тя е избрана да бъде първият музикант, който да пее в Космоса. Звездата си сътрудничи с НАСА и Virgin Galactic, които имат амбициозната цел да осъществят първия концерт извън пределите на планетата Земя.

3. За псевдонима си певицата казва: "Всъщност не се нарекох сама Гага. Продуцентът ми веднъж каза, че съм много театрална, когато пея и съм на сцена. Каза ми, че съм много GaGa, като песента на Queen. И че му напомням на Фреди Меркюри“.

4. Кръстница е на синовете на Елтън Джон

5. Сестра й се облича като нея за Хелоуин

6. Страда от фибромиалгия

7. Изрусява се, за да не я бъркат с Ейми Уайнхаус

8. Има общо 14 татуировки

9. Има интерес към изкуството на коремния танц

10. Няколко години поред попада в класацията на мъжкото списание FHM „100-те най-сексапилни жени“, макар и на последните места.