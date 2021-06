Легендите Foreigner идват в България с невероятно шоу

Рок величията FOREIGNER се завръщат в България! В рамките на турнето си те ще посетят най-горещите музикални точки в Европа, включително и София, със страхотно шоу на 27 май 2022 в Зала 1 на НДК.

С 10 мултиплатинени албума, над 80 милиона продадени копия, и неподражаем музикален стил, FOREIGNER са световно признати като една от най-успешните банди в рок историята. Песните им се превръщат в химни на цели поколения, а разтърсващите им изпълнения на живо и неповторима енергия на сцената обещават незабравимо преживяване!

На 27 май 2022 в Зала 1 на НДК ще прозвучат на живо парчета като “I Want To Know What Love Is”, “Cold As Ice”, “Hot Blooded”, “Waiting For A Girl Like You”, “Feels Like The First Time”, “Urgent” и много други. След повече от 40 години успешна музикална кариера, FOREIGNER продължават да превземат световните класации, а хитовете им имат над 10 милиона слушания всяка седмица.

Билетите за концерта на FOREIGNER са с цени от 60 до 140 лева са вече в продажба и могат да бъдат закупени в мрежата на Билет.бг, Evedo и Билетния център на НДК, както и онлайн на www.bilet.bg, www.evedo.co и www.tickets.ndk.bg