Най-романтичният концерт на годината ще плени пловдивската публика и ще ни направи част от една незабравима атмосфера на 10 септември, от 20 часа, на сцената на Античния театър в най-стария жив град на континента! Един непоправим романтик пристига в града под тепетата, за да ни потопи в една друга реалност, изпълнена с очарование и нежност, която задължително всеки трябва да усети. Постиженията му на музикалната сцена са многобройни, а сърцата, които е спечелил с красивите си текстове и нежен глас - милиони. Той е великият Майкъл Болтън.

Думите далеч няма да бъдат достатъчни, за да опишем таланта му и любовта, с която твори. Майкъл Болтън е певец и композитор, носител на множество награди „Грами“, номиниран за „Еми“ изпълнител, продал повече от 65 милиона албума по целия свят, който продължава да обикаля света и да радва публиката. Отбелязвайки повече от 50 години принос към развлекателната индустрия, Майкъл е създал 9 студийни албума, класирани в Топ 10, с 9 #1 сингъла. Болтън разкрива вечната си актуалност с колекция от чисто нови песни в последния си албум Spark of Light, включващ сингъла „Beautiful World“, който дебютира на конкурса за американска песен на NBC. Предишният му албум A SYMPHONY OF HITS, който достигна номер 1 в Billboard Classical Chart, е селекция от любимите му Greatest Hits, новоаранжирани и записани с голям симфоничен оркестър.

Като признание за своите артистични постижения Майкъл спечели 2 награди „Грами“ за най-добро поп мъжко вокално изпълнение от общо 4 номинации, 6 Американски музикални награди и е увековечен напълно заслужено със звезда на Холивудската алея на славата. Като автор на песни той е спечелил над 24 награди BMI & ASCAP, включително за автор на песни на годината, 9 награди Million-Air и наградата Hitmakers от Залата на славата на авторите на песни.

Множеството награди обаче не могат да се сравняват с честта да имаш възможност да работиш и пееш на една сцена с музикални икони от най-висок ранг. Сред легендите, вдъхновили кариерата на Болтън, са Лучано Павароти, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Рене Флеминг, Би Би Кинг, Боб Дилън, а с най-голям принос е великият Рей Чарлз.

Майкъл е написал хитови сингли, издигнали на ново ниво кариерите на изпълнители като Laura Branigan („How Am I Supposed to Live Without You“), KISS („Forever“), Барбара Стрейзънд („We’re Not Making Love Anymore“), Шер ( “I Found Someone”) и Кени Джи (“By the Time this Night is Over”).

Знаковият успех на Болтън е белязан с издавания 12 пъти платинен албум Soul Provider, включващ лидери в класациите, като хит сингъл №1 „How Am I Supposed to Live Without You“, който донесе на Майкъл първата му награда „Грами“. Този албум включва и хитовите сингли „How Can We Be Lovers“, „Soul Provider“ и номинирания за Грами „Georgia on My Mind“.

Следващият #1 албум Time, Love & Tenderness, продаден в над 16 милиона копия по целия свят, включва неговото вокално изпълнение на хитовия хит „When A Man Loves a Woman“, спечелил награда „Грами“.

Песните на Майкъл са включени във филмови саундтраци, включително номинираната за "Оскар" тематична песен „Go the Distance“ от блокбъстър анимацията на Уолт Дисни „Херкулес“ и заглавната песен за филма на Ръсел Кроу „Бащи и дъщери“. От значение за множество поколения, песните му често се слушат в Idol, The Voice, Got Talent и X-Factor по целия свят.

Известен със своя прочувствен глас и трогателни текстове, неговият вечен чар и обаятелен външен вид също му спечелиха място в няколко броя на „Най-сексапилният мъж на списание People“, включително „Най-сексапилният жив мъж“.

Концертът се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2023 година.​