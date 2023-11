Легендата Брус Дикинсън идва с нов солов албум и турне

Легендата от Iron Maiden Брус Дикинсън се завръща в столицата с нов солов албум The Mandrake Project и турне. За щастие на всички меломани София ще бъде част от турнето. Дикинсън ще взриви Арена София, Столичен Колодрум, на 16 юли 2024 г. Билетите за концерта на един от най-характерните вокалисти в хеви метъл историята влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 8 ноември в 12 часа на ticketstation.bg, а в масова продажба – на 10 ноември, отново в 12 часа.

След като през септември Брус Дикинсън изненада целия рок и метъл свят като обяви предстоящ солов албум и дати за турне в Латинска Америка, днес може да се потвърдим и дата за концерт в България, както и допълнителни подробности за The Mandrake Project. Първият сингъл от него ще бъде „Afterglow of Ragnarok“ – очаквано драматично и епично парче, което запознава феновете не само със звученето на албума, но и със завладяващата история, която е в основата на The Mandrake Project. Песента излиза на 1 декември на колекционерска 7-инчова плоча, към която има и комикс от осем страници. Сингълът включва и оригиналната соло демо версия на Дикинсън на песента „If Eternity Should Fail“, която се появява за първи път в албума The Book Of Souls на Iron Maiden през 2015 г.

След като вече бяха обявени концертни дати в Бразилия и Мексико за април и май следващата година, Брус Дикинсън и неговата феноменална група – в която участват китаристът Рой Зи, барабанистът Дейв Морено, басистът Таня О'Калахан и маестрото на клавишните инструменти Mishteria, продължават турнето си с поредица от европейски концерти, част от които е и софийската дата – 16 юли 2024.

Дикинсън споделя: „Този албум беше много лично пътуване за мен и съм изключително горд с него. Рой Зи и аз го планирахме, писахме и записвахме в продължение на години и съм много развълнуван, че хората най-накрая ще го чуят. Още по-развълнуван съм от перспективата да изляза го представя с тази невероятна група и на живо! Видно е, че ще свирим на колкото се може повече концерти, на колкото се може повече места, за колкото се може повече хора!"

The Mandrake Project ще бъде седмият солов албум на Дикинсън и първият му след Tyranny Of Souls през 2005 г. и ще бъде издаден от BMG за цял свят.

Европейското турне на Дикинсън започва на 18 май с няколкото дати в Обединеното кралство.

Организатори на събитието в столицата са Fest Team.