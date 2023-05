La Bouche вместо Haddaway на диско фестивала в Пловдив

Лека промяна настъпи в програмата на първия по рода си фестивал в Пловдив "Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s”. Събитието ще се проведе на 11 и 12 юни. Откриването ще се състои в първия ден от 20:30 часа на сцената на Античен театър с вход свободен. Перлата в програмата обаче ще бъдат La Bouche вместо първоначално обявения Haddaway, който е възпрепятстван.



Изпълнителите ще ни развълнуват с кавъри на любими хитове от 80-те и 90-те години. В концерта ще вземат участие познати и любими български лица от формата „Гласа на България“ – Александра Иванова заедно с DJ Maxman и финалиста Калоян Николов с банда. Те ще нажежат сцената на Античен театър Пловдив, като ни предизвикат да танцуваме и да се забавляваме.

След взривоопасните им изпълнения публиката на “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” ще се наслади и на любимите хитовете на световно известният дует "La Bouche". La Bouche стартират музикалната си кариера със сингъла „Sweet Dreams“, последван от хитовете „Be My Lover“ , „I Love to Love“ и „You Won't Forget Me“. На 12 юни фестивала, “Disco Music Fest – Back to the 80’s and 90’s” продължава със световно известната соул-фънк група Kool & The Gang, които превземат сцената на Античен театър Пловдив.