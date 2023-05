Корейската култура – истинска алтернатива на познатото

Азиатската култура винаги е въздействала на публиката с магнетизма и екзотичността си, но към всичко това корейската силна вълна добави неочаквано добра комбинация от оригинални идеи и смели изпълнения. От храната, през музиката, сериалите и техниката, корейската култура намира своето отражение в нашия живот, правейки онази връзка между традиции, поглед в бъдещето и настоящето, в което има от всеки по нещо. Оглеждаме се и виждаме походът на Корея…

K-Food

Източник: Unsplash

Написвайки „корейски ресторанти София“ в Google попадаме на няколко места. Да, можеш да ги преброиш на пръстите си, но всъщност за размерите на столицата едноцифреното число никак не е малко. Подобно на всички азиатски държави, в Южна Корея също имат особено отношение към храната и в него се крие респект, специален подбор и философия на ежедневието. Наричат я „ки“ (в Китай пък кодовото име е „ци“ или енергия) и в сърцевината на обикновените житейски ритуали като закуска, обяд и вечеря са скрити много от непознатите за западния човек способности на всичко онова, което за нас е просто хранене. За подготовката на всяко меню се отделя необходимото време и внимание, така че храната да е нещо повече от битов ритуал и да носи най-подходящата енергия и необходими хранителни вещества за организма.

K-Drama

Източник: Shutterstock

Вниманието към детайла е определящо за корейската култура и това си личи, както при храната за тялото, така и при тази за душата. Там, търсенията и инвестицията на време и средства са от особено значение. Може би затова, най-заклетите почитатели на корейската култура не бяха изненадани от успеха на Squid Games, защото до голяма степен всички очакваха именно оттам да се появи нещо интересно, новаторско и необикновено. След като разби всички Netflix рекорди, сериалът, който е гледан над 2 милиарда часа и взе няколко награди Emmy, отвори врата пред света за всички тв и кино продукции, които критиците побират в краткото – k-dramas. Insider ни препоръчват да се гмурнем в корейските кино продукции с тв заглавията (може да гледате в Netflix) Extraordinary Attorney Woo, Business Proposal, All of Us are Dead, Juvenile Justice и The Glory. Time Out пък изготвят лист с най-добрите корейски филми на всички времена. Топ 3 са ултра успешният Parasite, хорърът от 2016-та The Wailing и класиката от 1960-та – The Housemaid.

K-Pop

Източник: Shutterstock

Ако до преди няколко години k-pop музиката беше популярна основно сред децата или заради сензацията Psy, то вече всички я чуват по радиото, във видеа в социалните канали, по музикалните телевизии. Според данни на SM Entertainment за миналата година корейската поп индустрия е с приходи над 657 милиарда долара. Преди броени дни k-pop girl групата Blackpink стана първата корейска банда, която беше headline акт на може би най-популярния музикален фестивал в света Coachella. За разлика от случването на успеха в западния свят, за да станеш мега звезда в k-pop-а трябва да преминеш през сериозно обучение, защото огромен процент от корейската музика се правим именно с намерението да се изнесе от държавата и да бъде привлекателна за пазари като Щатите и Европа. За пътят ти към висините на класациите те подготвят музикалните лейбъли и продуцентски къщи, които започват своите инвестиции в талантите докато са още в крехка тийн възраст – около 13-14-годишни.

K-устройство

Източник: Instagram/ @bg_iqos

