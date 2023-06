Kool & The Gang със сюрприз за дамите на Античния

Световноизвестната соул-фънк група Kool & The Gang ще направи сюрприз за дамите по време на концерта си на 12 юни на Античния театър. Музикантите ще изпълнят за женската половина от публиката емблематичната си песен Ladies night. Парчето им се превръща в химн на групата на вечерите по женски в клубовете навсякъде по света.

Песента се ражда първо като ритъм, а впоследствие дошъл и текстът. "Ще има много заряд за публиката на Античния театър, заяви създателят на легендарната диско група Kool and The Gang - Робърт Бел-Куул. Искаме да ви забавляваме, най-вече дамите", добави музикантът. Песните на групата продължават да карат хората по цял свят да танцуват повече от 50 години след основаването й. През годините Kool & The Gang продават повече от 70 милиона албума по целия свят, оказвайки влияние върху музиката на три поколения.