На 8 и 11 ноември по случай Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” в емблематичната постройка ще звучи красива музика от изключителни музиканти с респектираща международна кариера. За двата концерта от различни краища на света пристигат Ержан Кулибаев – един от най-изтъкнатите цигулари от новото поколение, гръцкото мецосопрано Александра Ахилея Пута – двукратен финалист от конкурса “Мария Калас” – Атина, именитите пианистки Виктория Василенко – лауреат на Първа награда от международния конкурс „Джордже Енеску” и Ивелина Кръстева – пловдивската гордост в концерта, която от години гради успешна кариера във Великобритания.

Ержан Кулибаев (цигулка) твърдо се налага като един от най-вълнуващите и талантливи млади концертиращи солисти днес. Спечелил наградата S&R Washington за 2015, той е лауреат и на международните цигулкови конкурси „Виенявски” и „Джордже Енеску”, както и носител на първа награда от международните конкурси Демидовски, Лисабон, Новосибирск, Хиндемит, Буенос-Айрес. Наскоро той получи първа награда с отличие на Първия международен музикален конкурс в Манхатън и Златен медал на Първия международен музикален конкурс в Берлин - 2017. Концертните му ангажименти включват солови дебюти в престижни концертни зали в целия свят. Свирил е с много световноизвестни оркестри, като Berliner Symphoniker, Poznan Philharmonic Orchestra, Кралски камерен оркестър на Валония, и много други. Работил е с утвърдени артисти като Валери Гергиев, Владимир Ашкенази, Давид Герингас, Максим Венгеров, Джания Аубакирова, Шломо Минц и мн.др.

В момента Ержан Кулибаев е преподавател в гимназията по музика „Катарина Гурска” в Мадрид.

Виктория Василенко (пиано) завършва магистърска степен в Брюкселската Музикална Академия при проф. Боян Воденичаров. Носител е на „Кристална Лира“ за млад изпълнител за концертните сезони 2007-2008 и 2011-2012. През 2009 става Лауреат на Голямата награда на фондация „Д. Бербатов” за върхови постижения в областта на изкуствата. Виктория печели Първа награда на международния конкурс „Джордже Енеску” (Букурещ, Румъния), победител е на клавирния конкурс-фестивал „Музикални четвъртъци” (Женева, Швейцария) и носител на престижната награда „Златен век” за млад музикант, с принос към културата и изкуството в България и на „Златно перо“ за принос към българската култура и изкуство. Концертира на сцени по целия свят и е солист на Брюкселски камерен оркестър, Валонски камерен оркестър (дир. Франк Брале), Кралски филхармоничен оркестър на Севиля (дир. Джон Акселрод), Камерен оркестър на Линкълнууд (САЩ), Кралски филхармоничен оркестър на Ливърпул (Англия), Филхармоничен оркестър „Джордже Енеску”, Симфоничен оркестър на Биел (Швейцария), с който записва диск за проекта „Mozart double” и много други.

Гръцко-британското мецосопрано Александра Ахилея Пута е една от най-интересните и многостранно развити млади оперни певици. Тя е двукратен финалист на вокалния конкурс „Мария Калас“.

Александра Ахилея Пута учи в Оперния факултет в Guildhall School of Music and Drama с педагога Саманта Молк. Акценти от нейната концертна програма са дебют в Carnegie Weill Recital Hall, в зала Барбикан, Лондон, рецитали в Milton Court Concert Hall, Union Chapel в Лондон и мн.др. През 2022 е избрана за Artist in residence при Britten Pears Arts. Като водеща певица от Ансамбъл „Идриси“ тя популяризира нови начини за изпълнение на трубадурски песни, Хилдегард фон Бинген, Стария римски хорал и защитените от ЮНЕСКО Корсикански традиции в пеенето. Александра често работи с млади композитори, като осъществява премиери на мултимедийни произведения и импровизира с визуални артисти, а скорошните й проекти са представени в галериите One Room в Лондон и ArtNexus в Сингапур. Александра учи музикология в университета „Аристотел“ в Солун и ранна музика в Атинската консерватория, след което получава бакалавърската си степен от Guildhall School of Music and Drama с отличие.

Ивелина Кръстева (пиано) е солист и камерен изпълнител с международна дейност. Понастоящем живее в Лондон, като едновременно концертира активно, преподава и завършва магистърска степен в Guildhall School of Music and Drama. Печелила е многобройни награди от конкурси в България и чужбина: Първа награда, рецитал и запис в Радио Пловдив от Международния клавирен конкурс „Шуман – Брамс”, Пловдив; Първа награда от Международен конкурс, Белград, Сърбия, категория „Камерна музика”; Трета награда от Международния конкурс „Пера Пиано”, Истанбул, Турция; Трета награда от „Wiener Pianisten Wettbewerb”, Виена, Австрия; Трета награда от Международен конкурс “The Muse”, категория „Камерна музика”, Атина, Гърция и други. През 2020 печели конкурса Coulsdon and Purley Concerto Competition, приз, който води до нейния дебют с английския оркестър Worthing Philharmonic Orchestra.

Родена през 1998 в Пловдив, Ивелина свири на пиано от 4-годишна възраст, а от 6 учи в НУМТИ „Добрин Петков” в класа на Елена Велчева. През 2017 завършва пловдивското училище като първенец на випуска и носител на наградата „Добрин Петков“, а от септември същата година е студентка с пълна стипендия в Guildhall School of Music and Drama в Лондон, с преподаватели Катя Апекишева и Ронан О‘Хора.

Международният фестивал “Дни на музиката в Балабановата къща” - носител на лейбъл “Европейски фестивал” на Европейската фестивална асоциация - е част от Календара на културните събития на Община Пловдив и се осъществява с подкрепата на Община Пловдив, Министерство на културата, Фондация “Музикартисимо”, НФК и др.