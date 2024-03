Бандите Pain и Skindred са следващите имена към огромния афиш за Hills Of Rock това лято. Те ще се качат на Главната сцена в първия ден на най-мащабния рок фестивал в страната.



Вече са ясни и имената на бандите, които ще забият на останалите две сцени - "Stroeja" и "На Тъмно".





На "Stroeja" ще свирят Joker Out, Panican Whyasker, ЖЛЪЧ, григовор и Гена, Babyface Clan, Портокал, Кокоша глава, ТДК, ALI, No More Many More, Amoral, O.H., NOCKTERN и Gigashadow.

"На Тъмно" ще посрещне La Ganga Calé, N.O.H.A, SEVI, Керана и космонавтите, Fyeld, Coolden, Спални Места, Цар Плъх, Toy Letters и The Fourtones.