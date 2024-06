Какво не знаем за „Фантомът на операта”

Мюзикълът идва в София за втори път с девет нови представления – от 29 август до 5 септември, в зала 1 на НДК. След 14 напълно разпродадени представления през април в София и небивал интерес от страна на публиката. „Фантомът на операта” е най-прочутият мюзикъл заради запомнящите се мелодии, впечатляващ сюжет и великолепие на декорите. Игран и в 141 страни, в 186 града, гледан от над 160 милиона души.

38-годишна история на сцената

„Фантомът на операта” не слиза вече 38 години от световните сцени. Това го прави вторият най-дълго игран мюзикъл в света след „Клетниците” и третият най-дълго игран в историята на Уест Енд в Лондон. Премиерата му там е през 1986 година, а на Бродуей за първи път е поставен през 1988 г. Оттогава надминава по известност дори „Котките” и е най-касовата музикална продукция за всички времена /заедно с „Цар Лъв”/. Смятан е за едно от най-значимите постижения на британския музикален театър.

Авторът

Андрю Лойд Уебър започва да пише музика от 6-годишен, а на 9 години публикуват първото му произведение. Автор е на 21 мюзикюла, две филмови теми и един реквием. Негови мелодии като „Misuc of the Night” и „Think of Me” от „Фантомът на операта”, „I Don’t Know How to Love Him” от „Исус Хистос Суперстар”, „Don’t Cry for Me, Argentina” от „Евита”, „Memory” от „Котките” се превръщат в хитове, запомнени от публиката по цял свят. Носител е на множество престижни награди като „Оскар”, „Еми”, „Грами” и „Тони”. Удостоен е със звезда на Алеята на славата в Холивуд. А по време на пандемията от COVID 19, Уебър не спря да свири и поде кампания срещу решението театрите и концертните зали да бъдат затваряни.

Историята / Романът

Сюжетът е по едноименния роман на френския журналист и писател Гастон Льору, публикуван в Париж през 1910г. Това е трагична любовна история, разказваща за талантливата Кристин Дайе, в която се влюбват двама мъже. Младият аристократ Раул дьо Шани и другият – загадъчна фигура, която обитава подземията на Парижката опера. Фантомът – мистериозен, обезобразен музикален гений с трагична съдба, самотен и отхвърлен от обществото, обсебва Кристин, но и става вдъхновител и покровител на нейния талант. История със сложно преплитане на съдби, борба между любовта, надеждата, омразата и приемането. Идеята на мюзикала е да покаже, че и най-черното сърце може да носи любов и че различните също могат да бъдат приемани и обичани.

Как е създаден мюзикълът

През 1984 година Андрю Лойд Уебър се жени за младата актриса Сара Брайтман. Композира „Реквием” заради високия сопранов глас на Сара, но иска да покаже таланта на съпругата си в по-мащабно произведение. „Фантомът на операта” е създаден именно заради Сара Брайтмън, която изиграва главната роля на Кристин Дайе.

Идеата много интригува Уебър и продуцентът Камерът Макинтош. След множество неуспешни опита да бъде намерен либретист, който да превърне сюжета на романа в мюзикъл, Камерън Макинтош открива в конкурс за млади композитори и либретисти Чарз Харт – 24 –годишен начинаещ композитор, който оправдава очакванията му и създава песните за „Фантомът на операта”

Осен него творческият екип включва още една дебютантка – театралният дизайнер на оперни и драматични постановки Мария Бьорнсон. „Фантомът на операта” е нейният първи мюзикъл. Именно тя проектира прочутата маска на Фантома, станала запазен знак, и измисля гондолата в подземията на Парижката опера. Също тя настоява прословутият падащ полилей да бъде спуснат над публиката, а не върху сцената. Именно Мария Бьорнсон по-късно е носител на наградата „Томи” за великолепните костюми на постановката.

Уебър кани за режисьор Харод Принс, който прави постановката със замах, напълно оправдавайки идеята на композитора.

Сара Брайтмън като Кристин

Кандидати за ролята на Кристин не са обсъждани. Ясно е, че тя ще се играе от Сара Брайтмън – съпругата на композитора. И именно на любовта му към нея дължим този прекрасен мюзикъл. 25 години по-късно Уебър казва „Без Сара нямаше да има Фантом. Всички знаят, че тя беше моята муза за това шоу. Огромна радост е, че имах нейната подкрепа и присъствието й на сцената”.

Видео гледайте тук.

В търсене на Фантома / Кой ще играе Фантома

Докато ролята на Кристин е запазена, то за главната мъжка роля нищо не е ясно. Първоначално Фантома щял да бъде поверен на поп певеца Стив Харли, който участва заедно със Сара във видеото към заглавния дует на „Фантомът на операта”, пуснато като реклама за бъдещия мюзикъл в началото на 1986г. Друг кандидат е Колм Уилкинсън, изиграл ролята на Че в „Евита”, но той получава примамливото предложение да изиграе Жан Валжан в „Клетниците” на Шонберг и Булбил и отказва. След време, обаче, играе Фантома в Торонто в продължение на години.

Случайно, когато взима съпругата си от урок по вокал, Андрю Лойд чува друг ученик да пее. Това е Майкъл Крауфорд. Това е гласът, който търси – страстен и неземен. По онова време Крауфорд е известен предимно като комедиен актьор. Най-забележителната му работа през 60-те години е ролята на симпатичен глупак във филмовия мюзикъл „Здравей, Доли!”. Да даде ролята на Фантома на Майкъл Крауфорд е рисковано, но Уебър не прави грешка. Ролята на Раул пък в премиерния състав се поверява на Стив Бартън.

Премиерата

Премиерата на мюзикъла е на 9 октомври 1986 г. в Театъра на Нейно Величество в Лондон в присъствието на членове на кралското семейство. Романтичната история с тъжен край моментално завладява света. През 1988 Фантома стъпва на Бродуей. Във връзка с появата на мюзикъла в Америка избухва скандал. Съюзът на американските актьори е против участието на Сара Брайтмън, тъй като не била позната извън Великоблитания и че според правилата на съюза Кристин трябва за се играе от американка. Но Андрю Лойд-Уебър заявява, че в такъв случай Бродуей няма да види „Фантомът на операта”. Съюзът се отказва от искането си за друга актриса. Майкъл Крауфорд е известен в САЩ от филма „Здравей, Доли!” и за неговата роля няма разногласия.

Мюзикълът жъне огромен успех, обсипан с награди „Тони”, а през 2002 г. е удостоен с наградата „Лорънс Оливие” за най-популярен мюзикъл чрез гласуване на публиката и най-дълго играната постановка в историята на музикалния театър – и двете в Уест Енд.

„Фантомът на операта” е игран над 13 000 пъти Бродуей и продължава да пълни залите във всички театри по света. Съжетът има множество екранизации, но завинаги ще бъде свързан с мюзикъла на Андрю Лоуд Уебър.

Мюзикълът гостува в София с девет извънредни представления от 29-ти август до 5-ти септември, зала 1 на НДК.