Bomfunk MC's, които накараха целият свят да танцува и да си припява "Freestyler" пристигат в България за ARTE Feastival 2022 във Велинград. Но това не е единствената изненада. Към досегашните звездни имена в афиша на семейния се присъединяват още The Cardigans, John Newman, Leeroy Thornhil, Delinquent Habits и Regard.



Мащабното събитие ще се проведе в дните 26-28 август. Сред вече обявените артисти са ZAZ, Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, N.O.H.A., Kosheen, S.A.R.S., Amparanoia, Gipsy Groove и Sister Bliss от Faithless.







Освен музикален блясък, фестивалът във Велинград ще предложи богата кулинарна зона, първокласни комедийни и стенд-ъп спектакли, филмов маратон, цирк, атракции за всеки вкус и интереси.

Най-новият и прогресивен български фестивал не само обогатява музикалната си програма, но добавя и нова детска зона – Kids Zone, за да затвърди имиджа си на фестивал за всяка възраст и вкус. Мащабни семейни забавления очакват и най-малките посетители на фестивала във Велинград. В Kids Zone тази година ARTE Feastival предлага на малките си посетители да станат част от вълшебството на цирковото изкуство с Цирк „Иванов“ – бутикова селекция от висок клас акробатика, жонглиране, фокуси, номера с животни. Хлапетата ще могат да се забавляват и състезават с игрите на Mygameday.bg, да участват в арт-заниманията и в танцовите анимации и състезания на Arte Animakers, да се включат в детския научен клас с Явор Денчев и в неговите забавни и интерактивни експерименти, както и да пеят и танцуват с Бухалчето, Биби, Маргаритка и Мими – любимите герои от „Маргаритка“.

Fest Team беше компанията, отличена като Най-добър организатор на събитие в туризма за 2021 на Годишните награди на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация именно за първото издание на семейния фестивал на България - ARTE Feastival.

Билетите за новия ARTE Feastival 2022 се продават на Ticketstation.bg и в магазини „На Тъмно“.



Повече за новите имена в афиша:





THE CARDIGANS

Шведската петорка от Малмьо се завръща в страната ни за участие на най-яркия фестивал у нас – ARTE Feastival 2022. Maлко са изключителните албуми в историята на музиката, емблема за цяло десетилетие – “Gran Turismo” на THE CARDIGANS е именно такъв – с „всяка песен-хит“ статус. Групата печели световна популярност на истински поп звезди с категоричните си хитове: „Lovefool“, „My Favorite Game”, “Erase/Rewind”.





JOHN NEWMAN

Сурови, мощни вокали, комбинирани с поп музика за нон-стоп танци – това прави британския певец JOHN NEWMAN идеален за фестивален герой. След нужна лична пауза и последвал силен рестарт, артистът и композитор, трикратно оглавявал класациите на Острова, споделя, че се чувства напълно презареден, съвсем различен човек, в музикален и личен аспект, готов да се справи с всичко по пътя си с много нова музика. Последният му сингъл “Waiting For A Lifetime”доказва това безапелационно.





BOMFUNK MC’s

Ако сте слушали радио или гледали MTV през последните 20 години, няма как да не сте чували заразителните хитове от албума им „In Stereo“ - “Freestyler”, “Uprocking Beats” и “B-Boys & Flygirls”. Финландска хип-хоп група, е активна отново! Във Велинград идват в състав - фронтмена на групата B. O. Dubb (Raymond Ebanks, преди познат като “B.O.W.“), и главният продуцент - Jaakko Salovaara, още известен като “JS16”.

DELINQUENT HABITS

Хип-хоп легендите под шапката на „spanglish” рап крюто, DELINQUENT HABITS идват в България с торба хитове, нови песни и пълни с текила чаши.





Към програмата на ARTE Feastival 2022 се включват още дийп хаус диджеят от Косово, автор на абсолютния световен хит “Ride It” REGARD и космополитният LEEROY THORNHIL от култовите PRODIGY, който неведнъж в запалвал дансинга с DJ сетовете си у нас.