Една дата за концерт на неповторимия Ник Кейв в Пловдив се оказа недостатъчна да събере феновете му у нас на Античния театър. Билетите свършиха за 20 минути, а интересът оправда всички очаквания. Жаждата за тази интимна среща с гениалния артист остава неудържима.

Затова Кейв и Колин Грийнууд ще се качат на сцената на Античния театър за втора вечер – и на 20 август. Това ще е още една възможност за феновете да станат част от едно от най-интимните и въздействащи изпълнения в историята на живата музика у нас.

Билетите влизат в продажба веднага в мрежата на Ticket Station.



Сетлистът на турнето включва музика от богатия и вечен каталог на Кейв – от дискографията на Nick Cave & The Bad Seeds до неговите солови проекти. Компания на сцената му прави самият Колин Грийнууд. Известен не само с бас линиите си в Radiohead – група, която е продала над 30 милиона албума и е вписана в Залата на славата на рокендрола, но и с творчеството си извън музиката. Той е и писател, и фотограф, а миналата година издаде и книгата How To Disappear – A Portrait of Radiohead, която предлага поглед зад кулисите на живота на една от най-влиятелните банди в света.

Самият Кейв споделя: "Нямам търпение да представя това специално шоу, придружен от великия Колин Грийнууд. За мен е привилегия да споделя песните си по този начин – необработени и сурови, разкриващи тяхната същностна природа."