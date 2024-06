По-малко от 200 билета остават за шоуто на великия рок китарист Ингви Малмстийн, който ще взриви Античния театър в Пловдив на 20 юли. До часове ценните входни хартийки ще свършат, което означава, че сега е моментът феновете, които все още не са се сдобили с билет, да поправят грешката си.



Малмстийн е икона на рок музиката, световно известен със своята виртуозна техника, мелодични композиции и енергични изпълнения. Той е носител на множество награди, има номинации за Grammy и е продал над 10 милиона албума в цял свят. Публиката в Пловдив ще има уникалната възможност да чуем виртуозните изпълнения на любимият му и легендарен "Fender Stratocaster".





Ингви е нео-класик, вдъхновение за голяма част от съвременните китаристи, музикант с неподражаем личен стил и виртуозна техника. Той стартира забележителният си музикален път с групите "Steeler" и "Alcatrazz", но ярко изразеният му личен стил и силен индивидуализъм бързо го качват на магистралата на блестящата му соло кариера. Той е работил с десетки легендарни музиканти, между които са Joe Satriani, Steve Vai, Al Di Meola, Zaкк Wylde, Derek Sherinian, Joe Lynn Turner, Jeff Scott Soto, Doogie White, Tim "Ripper" Owens и много други.





В Пловдив ще го видим с групата му и ще чуем вечните класики "Far Beyond the Sun", "Black Star", "Trilogy Suite Op. 5", "Rising Force", "You Don't Remember, I'll Never Forget", "Gates of Babylon", "Heaven Tonight", "Liar", "Crystal Ball" и много други!

Малмстийн и неговата група ще излязат на сцената на Античен театър точно в 20.30 часа. Концертът е част от културният календар на Община Пловдив и музикалния форум "Music Of The Ages". Организатор на събитието е Blue Hills Events.



Последни бройки билети може да откриете ТУК