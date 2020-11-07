In memoriam! Издъхна поетът Славимир Генчев

Издъхна Славимир Генчев – поет, журналист, бард, дългогодишен уредник на къща-музей „Димчо Дебелянов” в Копривщица. Той си отиде след тежко боледуване.

Лириката му разплакваше, а хуморът беше негова втора природа. Славимир Генчев беше виртуоз на класическия стих, на оригиналното римуване, на поантите и диалогичното внушение.

Той е роден на 28.10.1953 г. в с. Поликраище, Великотърновско. Учил е в София. Завършил е „Българска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ (1977). Работил е като журналист и редактор в различни издания; уредник на къща-музей „Д. Дебелянов“ (Копривщица); преподавател по български език в ИЧС – София.

Издал е стихосбирките: „Перо от огъня“ (1989), „Черна кутия“ (2000), „Единицата мярка“ (2002) и „Опит за подсказване“ (LiterNet, 2009), „Цветоглед“ (2005); „На 60 стихотворения“ (2013), „Постоянна величина” (2016), „Или хубаво, или още” (2018), както и хумористичните сборници „Славотерапия“ и „Славотерапия 2“. Носител е на наградите: „Д. Дебелянов“ (Национален студентски конкурс, 1975, 1976 и 1977), „Яворов и ние“ (1985, 2010, Поморие), „Магията Любов“ (2001, Казанлък), „Мечти по лято“ (2002, LiterNet), „Николай Искъров“ (Свищов, 2007), „Сл. Хр. Караславов“ (Първомай, 2007); „Димчо Дебелянов“ (Копривщица, 2012).

Творбите му са включени в антологии в България, Румъния, Турция, Русия, Сърбия.