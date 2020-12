Художествената изпраща старата година с три нови изложби

Талантливите ученици и преподаватели от Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“ в Пловдив изпращат старата година с три нови онлайн изложби.

Единайсетокласниците от специалностите "Живопис", "Иконопис", "Графика", "Скулптура" и "Пространствен дизайн" подредиха творбите си в дитигалната експозиция „Компютърна графика“. Произведенията им са създадени по време на дистанционното обучение през месец декември 2020 г. при преподавателя Паулина Стоянова. Темата е дигитална рисунка на портрет и автопортрет.

Талантите от специалност "Стенопис" на 8, 9, 10 и 12 клас също подредиха своите произведения във виртуална изложба, създадени под ръководството на преподавателите им Кристина Кутлова и Атанас Камешев.

Виртуалната изложба "From teen life to still life" пък представя дигитални произведения на ученици от IX до XII клас на НХГ "Цанко Лавренов". Идеята й е породена от ситуацията, в която художниците по света са поставени - дистанцирани един от друг, отдалечени от обектите и дейностите, допринасящи за творческото им вдъхновение.