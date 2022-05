Хор "Евмолпея" с концерт в музея на Мерцедес-Бенц

Пловдивският хор "Евмолпея" ще изнесе на 30 май концерт в най-големия корпоративен музей в света - този на Мерцедес-Бенц в Щутгарт. Там хорът ще чества 16-годишнината от основаването си.

Формацията гостува по персонална покана на Български културен форум „Мартеница“ в Щутгарт пловдивският Девически хор „Евмолпея“ ще вземе участие в тържествената програма за Деня на братята Кирил и Методий.

Изявите ще се състоят от 29 май до 2 юни 2022 г. Хор „Евмолпея“ при ОДК с диригент д-р Алия Хансе, клавирен съпровод Йорданка Иванова и арт мениджър Ганка Янкова, ще изнесе цикъл концерти в рамките на 29-то си европейско турне. Те са в партньорство и с кметствата на Льонберг и Людвигсбург.

Проявата се финансира от Културния календар на Община Пловдив за 2022 г. по компонент „Мобилност“.

На 30 май Девически хор „Евмолпея“ ще пее в Evangelisch metodhistische Kirche in Rutesheim, на 31 май в Christus Kirche in Ludwigsburg, а на 1 юни в Ortodoxe bulgarische Kirche in Stuttgart – Hofen.

На следващия ден също с представяне ще бъде и посещението им в Lindenmuzeum – музей на етносите, където ще се запознаят с културите на ислямския свят, Пакистан, Близкия и далечен изток, Латинска, Северна Америка и Океания.

Солист на концертите ще бъде изтъкнатият пианист и преподавател в Щутгарт Благой Филипов.

На концертите ще присъстват българският генерален консул в Мюнхен –Драгомир Димитров, немски и български общественици и дейци на културата.