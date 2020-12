Hills of Rock ще има! Ясни са датите за фестивала

Организаторите на фестивала "Hills of Rock" в Пловдив разведриха обстановката сред феновете с добра новина. Преди минути те обявиха, че през 2021-а най-мащабното рок събитие в страната ще се състои, като посочиха и точните дати, които всеки маниак би следвало да си освободи, за да развее коси и да пее с пълно гърло.

"Hills of Rock" 2021 ще се проведе на 22, 23 и 24 юли на обичайното място - до Гребния канал.

Анонсираните преди месеци хедлайнери са потвърдили участието си за догодина. SLIPKNOT ще са титуляри в първия фестивален ден - 22 юли, а AMON AMARTH - във втория фестивален ден - 23 юли.



От днес отново стартира продажбата на билети. Тридневният пас ена цена 120лв., еднодневният билет се продава за 100лв.

"Всички билети, закупени за изданието през тази година, ще важат без презаверка или нужда от допълнително действие за новите дати. Ако по някаква причина не можете да присъствате на "Hills of Rock" 2021 и имате закупен билет, от днес до края на годината можете да върнете билета си на мястото, от което е закупен. Поръчаните билети онлайн, могат да бъдат върнати в офисите на съответния билетен оператор", разясняват организаторите от “Фест Тийм” ООД.

Освен двете основни групи, своето участие във фестивала през 2021 са потвърдили още 32 банди - Rise of the Northstar, Bury Tomorrow, Dagoba, 40 Days Later, Dark Sky Choir, Fallcie, Nervosa, D2, Klogr, Power Crue, Hangarvain, 5Rand, Ravenface, The Modern Age Slavery, District 13, Basska, Hellion Stone, Jeremy?, Baildsa, Homevox, Ogi 23, Milena & Band, Pizza, Scroletics, Sin Seeks, Jin Monic, Siluet, Kerana & Kosmonavtite, Severozapadnyatsite, Dead Man’s Hat, Boomerang & Artificial Comet.



"Съвсем скоро очаквайте информация за всички групи, които очакваме да видим на Hills of Rock 2021!", разпалват нетърпението от организаторския колектив.