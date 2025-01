Не може да е толкова хубаво! Може и още как! И това може да се случи само на фестивала Hills Of Rock, който ще взриви Пловдив между 25 и 27 юли.



Към мащабното събитие се присъединяват The Smashing Pumpkins и Skunk Anansie - две митични групи, оформили звученето на 90-те. Така фестивалната сцена доказва, че тя е единствената у нас, на която историята и бъдещето на рок и метъл музиката се срещат. В три вълшебни пловдивски нощи рамо до рамо ще застанат онези, които преживяха разцвета на 90-те и 2000-те и новата вълна от фенове, за които това не е носталгия, а откритие.





Нереално е колко късно, но изключително вълнуващо е, че най-после и за първи път в България идват The Smashing Pumpkins - една от онези банди, чрез които алтернативният рок не просто съществува, а оформя култура. С меланхоличния си, но мощен алт-рок, кристално чисти китари, хипнотизиращи рифове и вокалите на Били Корган, които са в състояние да срутят всяка емоционална защита, "Тиквите" винаги са били повече от поредната гръндж банда. Те са симфония от тъга, гняв и безгранична амбиция. „Mellon Collie and the Infinite Sadness“ от 1995 постигна онова, което малко успяват – двоен албум, който не просто съществува в пространството и днес, а е Библията на изгубените души на 90-те. От химните „Bullet with Butterfly Wings“, „1979“ и „Tonight, Tonight“ до мрачната красота на „Thirty-Three“ – това е поколенческият саундтрак на една епоха. Следват разпад, реформиране, нови експерименти – The Smashing Pumpkins винаги са били група на контрастите, на напрежението между миналото и бъдещето. Но днес, когато групата най-после идва и у нас, Били Корган, Джеймс Иха и Джими Чембърлин отново заедно, не само свирят старите хитове, но и с новата си музика доказват, че алтърнатив рокът все още има своята мащабност, блясък и сила. “Ние сме все още онези деца, които гонят перфектния риф”, казва самият Корган.

Рифове, бунт и вечна младост са в менюто в Пловдив директно от Острова със Skunk Anansie. Водена от Skin и от недоволството, яростта и стремежа към промяна, една от най-значимите британски банди на съвремието ни идва с чисто нов албум и за втори път у нас след монументалното си участие в Бургас през 2011 година. Безкомпромисната енергия на Skunk Anansie се завихря през 1994 с експлозивен микс от алтърнатив рок, пънк и дъб, пречупен през смелата, безстрашна и провокативна Skin – без съмнение една от най-ярките икони в историята на рока. Със силни текстове, засягащи социални и политически теми и неподражаема естетика, с хитове като “Hedonism (Just Because You Feel Good)”, “Selling Jesus”, “Twisted (Everyday Hurts)” и “Weak”, Skunk Anansie бързо превземат световните класации и стават хедлайн на Glastonbury.



След кратка пауза в началото на 2000-те, групата се завърна с пълна сила през 2009 г. и от тогава не спира да издава нова музика и да покорява световните сцени. Сега Skunk Anansie подготвят следващата глава в своята история с нов албум, който излиза тази година и ще представят и на Hills Of Rock.







И ето как се заформя афишът до момента:



The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi. И това все още не е всичко. Пълната програма по дни идва съвсем скоро - от легендарни алтърнатив и гръндж величия до модерни метълкор титани. Билетите са в мрежата на ticketstation.bg на цени от 140 лв. до 220 лв. за тридневен.