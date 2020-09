"В Пловдив е най-специалният ни концерт. Специален е и за вас, нали?". С тези думи се обърна към феновете си в града под тепетата фронтменът на немската хеви метъл машина U.D.O. Удо Диркшнайдер.





Щурмът на Античния театър бе специален не само заради пейзажа, атмосферата на Стария град и гласът на Удо. В Пловдив бе първият и последен мощен метъл взрив на бандата за 2020-а, заради пандемията.

Точно това направи тази среща необикновена и запомняща се. Неслучайно бе заснета и съвсем скоро ще излезе на DVD, "за да види целия свят как Пловдив се тресе от рок", както каза Диркшнайдер.





Феновете, коитио бяха от цялата страна и чужбина, започнаха да се трупат много по-рано и да превземат предвидливо издигнатите шатри за бира и скара в близост до Античния театър.





В 18.30 вратите бяха отворени и метълите се втурнаха да завземат камъните. Надпреварата да си по-отпред винаги е била интересна част от концертите, но тук ситуацията е още по-особена - всеки искаше да е близо до легендата и да срещне погледа му.





Съвсем по немски, концертът закова секундата и започна в 20 часа, както бе обявено. Феновете, вече загряли, притаиха дъх.

Немските метъл машини бяха посрещнати от ZZ TOP ( прозвуча "Sharp dressed man"), след което вулканът направо изригна без да пита. Прозвучаха едни от най-големите хитове на бандата, както и на ACCEPT, където Диркшнайдер ръководеше парада дълго време.





33-годишна метъл история оживя на Античния театър, а всеки един метъл попи твърдите ноти, зажаднял за подобен род събития, които, да кажем честно, са рядкост в Пловдив, а да не говорим по време на пандемия.

Концертът продължи почти два часа и половина, като всеки един от професионалистите в U.D.O. имаше своите минути на сцената, за да си поиграе с публиката - около 2000 полудели от емоции зрители. И за протокола, Удо Диркшнайдер бе във върхова форма, дори и да е на 68 години. Е, публиката знаеше всяка една дума, която излиза от устата му и му удари здраво рамо, но това само увеличи градуса на метъл метежа в града под тепетата.

U.D.O. се раздели трудно с единствената публика за 2020-а, бандата излезе за два биса. Просто беше ясно, че чувствата са взаимни - публиката липсва на метъла, но и метъла липсва на публиката. В крайна сметка стана прекрасна спойка, която роди събитието на годината за Пловдив.





След като немската метъл машина се сбогува с публиката и всичко мина гладко, на всеки му идваше отвътре да похвали публиката. Но, уви. Няколко фена на градус нахлуха на сцената и се опитаха да стигнат до своите идоли, но охранителите, като едни истински нинджи, ги повалиха на земята и не им позволиха да изпълнят намеренията си. Въпреки това, единит от полуделите фенове успя да докопа ръкавицата на Удо Диркшнайдер, която ще си отнесе вкъщи и може би ще постави в рамка.

С една дума, Пловдив се превърна в най-специалното място за хеви метъл бандата, а те благодариха за това по най-подходящия начин - с мощно изригване.

Ето и какво имаха възможност да чуят феновете от U.D.O. на концерта на Античния театър:



1. Tongue Reaper

2. Make the Move

3. Midnight Mover

4. The Wrong Side of Midnight

5. Metal Machine

6. Independence Day

7. Rose in the Desert

8. Vendetta

9. Rising High

10. In the Darkness

11. I Give as Good as I Get

12. Princess of the Dawn

13. Timebomb

14. Hungry and Angry

15. One Heart One Soul

16. Man and Machine

17. Animal House

18. They Want War

19. Metal Heart

20. Fast as a Shark

21. Balls to the Wall