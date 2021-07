С изумителен спектакъл в Античния театър, съчетал музикално и филмово преживяване, идва краят на легендарната сага „Властелинът на пръстените: Завръщането на краля“ и началото на цяла поредица от подобни събития. Билетите за първата дата на The Lord of The Rings in Concert: The Return of The King, 1 август, неделя, вече са изчерпани, места все още могат да се намерят за 2 август, понеделник.

Гигантски HD екран и огромен екип от музиканти ще се погрижат да пренесат публиката в Средната земя през вълшебната атмосфера на Античния театър, за да изживее върховната кулминация на трилогията и безспорно – любим на феновете, епичен край с Битката на Пеленорските поля, най-голямото сражение във Войната за пръстена и най-грандиозния сблъсък за цялата Трета епоха.

Докато на впечатляващия HD екран вървят епичните битки от екранизацията на филма, на сцената ще се качат 250 музиканти, които ще изпълнят на живо три часовата музикална интерпретация на наградения с Оскар оригинален саундтрак на Хауърд Шор. Швейцарският оркестър и хор, воден от маестро Людвик Уики – The 21st Century Symphony Orchestra & Chorus, талантливото сопрано Кейтлин Луск и хорът и оркестър на Държавна опера-Стара Загора са главните действащи лица на сцената на Античния театър.

Форматът филм, комбиниран с музика на живо, вълнува милиони зрители в България и в целия свят. Локацията на спектакъла е уникална и за международните организатори от LORD OF THE RINGS IN CONCERT, като провеждането му на място с културна и историческа значимост като пловдивския Античен театър е първо в световен мащаб.

Билети на цени от 90 и 100 лева за 2 август се продават във всички каси на Ивентим – Билетен център пред община Пловдив, в туристически информационен център на пл. „Римски стадион”, билетна каса на Античен театър, в Дом на културата „Борис Христов”, OMV, билетен център НДК и др., както и онлайн на www.eventim.bg

Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив като част от Културния календар на града за 2021 година.