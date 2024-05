Георги Лозанов и Свилен Спасов представят книга №1 на 2023 г.

Кои са рушителите на демокрацията – доц. Георги Лозанов и Свилен Спасов представят „Епохата на автократите“ от Гидиън Рахман. Защо демокрацията по света отново е в отстъпление, а агресията и милитаризмът диктуват световните събития?



Изданието, което беше отличено като „Най-добра книга на 2023 г.“ споредКои са рушителите на демокрацията – доц. Георги Лозанов и Свилен Спасов представят „Епохата на автократите“ от Гидиън Рахман

Защо демокрацията по света отново е в отстъпление, а агресията и милитаризмът диктуват световните събития?



Изданието, което беше отличено като „Най-добра книга на 2023 г.“ според The Economist, Foreign Affairs, The Times (UK) и Sunday Times, „Епохата на автократите“ от Гидиън Рахман предизвика оживена дискусия на премиерата си през април.

Сега трудът на уважавания британски журналист и кореспондент на Financial Times ще бъде представен и в Пловдив. Малко след 18:00 ч. в зала „Париж“ на Новотел Пловдив за култа към „силната ръка“ и общото между засилващата се антидемократична вълна през последните години ще дискутират съставителят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов, доц. Георги Лозанов и Валентин Вълканов – докторант по „Социология“ в НБУ.

В „Епохата на автократите“ авторитарните лидери са разгледани като част от спектър – в единия край са безспорните автократи, след това има личности, подчинени на някои от ограниченията на демокрацията, а накрая се нареждат и политиците, които действат в условията на демокрация, но които проявяват презрение към демократичните норми и изглежда, имат явно намерение да ги разрушат.

Без да има за цел да бъде пътеводител на диктаторите по света – те са твърде много, тази книга посочва ключовите общи наративи, чрез които тези управници създават своята пропаганда, разсъждава върху глобалните тенденции и до какви крайности могат да доведат те, ако продължават в тази пагубна за света посока.

Как се случи така, че за кратък период от време демокрацията по света отново е в отстъпление, а агресията и милитаризмът диктуват световните събития? И защо тези лидери се изкачват до властта не само в традиционно авторитарни общества, но и в сърцата на либералните демокрации?

Отговор на тези и други въпроси ще търсим и на представянето на изданието. Заповядайте, входът е свободен! Foreign Affairs, The Times (UK) и Sunday Times, „Епохата на автократите“ от Гидиън Рахман предизвика оживена дискусия на премиерата си през април.



Сега трудът на уважавания британски журналист и кореспондент на Financial Times ще бъде представен и в Пловдив. Малко след 18:00 ч. в зала „Париж“ на Новотел Пловдив за култа към „силната ръка“ и общото между засилващата се антидемократична вълна през последните години ще дискутират съставителят на поредицата „Власт и отговорност“ Свилен Спасов, доц. Георги Лозанов и Валентин Вълканов – докторант по „Социология“ в НБУ.

В „Епохата на автократите“ авторитарните лидери са разгледани като част от спектър – в единия край са безспорните автократи, след това има личности, подчинени на някои от ограниченията на демокрацията, а накрая се нареждат и политиците, които действат в условията на демокрация, но които проявяват презрение към демократичните норми и изглежда, имат явно намерение да ги разрушат.

Без да има за цел да бъде пътеводител на диктаторите по света – те са твърде много, тази книга посочва ключовите общи наративи, чрез които тези управници създават своята пропаганда, разсъждава върху глобалните тенденции и до какви крайности могат да доведат те, ако продължават в тази пагубна за света посока.



Как се случи така, че за кратък период от време демокрацията по света отново е в отстъпление, а агресията и милитаризмът диктуват световните събития? И защо тези лидери се изкачват до властта не само в традиционно авторитарни общества, но и в сърцата на либералните демокрации?

Входът е свободен!