Ако не сте чували за мощната рок банда „Hellion Stone”, значи през последните 5-6 години сте спали зимен сън. Груув метъл петорката от София има толкова пауър звучене и стилен сценичен пърформънс, че дори и най-голямата сцена, която съществува в света, ще им се стори тясна. “Hellion Stone” творят активно от 2017 г. насам. Фронтмен на бандата е Иван Попов, Стефан Стефанов и Иван Стоянов владеят магията на китарите, Атанас Пангев показва силата на баса, а барабаните троши Мануел Малешков.

Момчетата вече имат два албума зад гърба си - „Hellion Stone” (2017) и „Scapegoat” (2021). Те не спират да творят, като на фронта се задават много нова музика и турнета. “Hellion Stone”отвяха главите на рокаджиите на фестивала “Hills of Rock” в края на юли с разтърсващ сет. Изкараха ефектното ново видео към "She Tells Me To Be Good" - четвъртия сингъл от „Scapegoat“ няколко дни преди това. „Марица“ разговаря с вокалиста Иво Попов за много интересни неща покрай сформирането на групата, текстовете на песните, въобще за правенето на рокендрол и метъл в България.

Сигурно малцина знаят, че ​Иво Попов никога не се е занимавал професионално с пеене. Това обаче със сигурност няма да изненада никого, тъй като добре знаем, че много от най-добрите зад микрофона не са били обучавани да омагьосват публиката с глас, а те просто си го могат и са се родили с тази мисия. Така е и с Иво. Още от малък той има близки срещи с качествената музика благодарение на родителите ​си.

„Като малък съм слушал Елвис, Тина Търнър, Стинг, Брайън Адамс, джаз, класическа музика. В някакъв момент съм започнал да си търся свои неща, които допълнително да надграждам. Не съм пял професионално. Пял съм си вкъщи, в коридора и в банята. Не съм ходил на уроци по пеене, пял съм само в детски хор в училище за малко. Но нищо сериозно и професионално. Даже преди „Hellion stone” никога не съм бил част от българската ъндъргрaунд сцена.

Свирили сме с други момчета само за кеф

Чак с „Hellion Stone“ реално навлязох в тези среди и тепърва започнах да се запознавам с хората, със средата“, разказа фронтменът.

По образование Иво е далеч от музиката. Общо взето е в сферата на пиара, рекламата и маркетинга. Занимавал се е с различни ентъртеймънт продукти и стартъпи. Музиката обаче винаги е заемала голяма част в живота и сърцето му. Историята за това как всъщност става вокалист на “Hellion Stone” е изключително интересна.

„Единият китарист - Стефан, е познавал останалите. Аз съм дошъл реално, след като са имали вече една-две репетиции. Решили са да направят банда, искали са да видят дали ще зазвучи добре. Нещата са се получили като звук и като енергия. След това са си казали: „ОК, но ни трябва вокал“. И Стефан направил най-разумното нещо, което може да се направи, когато трябва вокал - отворил си Фейсбук приятелите и започнал да скролва.

Аз не се познавах с него по това време, но явно сме били приятели. И той си скролва, скролва и гледа някаква снимка на момче с микрофон. Отваря профила ми, гледа някакви видеа, които съм записвал. И ми писа: „Тук правим една банда, искаш ли да дойдеш да пробваме?“. Тогава свирех с други момчета, бях доста резервиран. Казах му, че имам друг основен ангажимент, но не ми пречи да пробвам. И така вече 6 години по-късно продължаваме. Нещата се получиха от раз“, спомня си Иво.

Към ден днешен успява да съчетава работните с музикалните си ангажименти. Признава, че не е най-лесното нещо на света. „Но няма проблем, то като е краста и е нещо, с което искаш да се занимаваш, съчетаването става от само себе си“, твърди вокалът. Иво се чувства на точното място като фронтмен. Никога не е имал притеснения да е пред публика, а

когато пее, е най-спокойният човек на планетата.

„Супер се чувствам, с момчетата си имаме чудесни безмълвни отношения на сцената. Никой не се притеснява от нещо, всичко е спокойно, имаме си музикален диалог, докато свирим“, посочва Иво.

За звученето на бандата, което със сигурност няма аналог в България, фронтменът коментира, че момчетата са нямали никакви колебания. „Ние имаме страшно различен музикален бекграунд. Някои слушат по-ретро хардрок и метъл. Други си падат по нови неща, трети по прогресив. Различен инфлуенс има в животите ни на всички. Аз, примерно, слушам джаз и някакви съвсем други неща, които нямат общо със стила, в който свирим. Явно комбинацията от всички тези влияния по някакъв начин е дала своето отражение в това, което свирим“, убеден е Иво.

Той побърза да зарадва феновете на бандата, че предстои нова музика, която вече е в процес на писане, също концерти и турнета през есента.

„Напролет планираме нов формат. Няма да издам нищо, но да кажем, че ще бъде позната вече музика, изсвирена по малко по-различен начин“, каза загадъчно фронтменът на „Hellion Stone”. По мнението на Иво в България определено качественият рок се търси и цени. „С малки изключения,

рокът и метълът продължават да бъдат ъндърграунд

и в никакъв случай не са комерсиална музика. Хубавото в България е, че определено има глад за качествен рок, което пък означава, че в момента, в който направиш нещо качествено, аудиторията и хората в рок средите обикновено те приветстват с отворени обятия. В това отношение сме супер. За щастие, има някакъв подем през последните години. Все по-адекватни и качествени банди излизат със страхотна музика. В България постепенно, по много естествен начин нещата се получават, ако си търпелив и устойчиво си правиш музиката“, убеден е Иво.

Като текстописец той обаче има много резерви към текстовете на песни на български език. „Изключително трудно е. Аз съм писал само едно парче. Езикът ни е много специфичен и за да се получи някакво благозвучие, трябват усет, музикално ухо и езикова култура, за да имаш достатъчно богат запас от изразни средства, така че да намериш тези, които ще звучат добре. Много ми е трудно да слушам нова музика на български, просто защото много рядко се получава добре“, смята вокалът с чудовищен глас, който е творил текстове и за други групи.

Запитан за интересна история покрай създаването на песен на “Hellion Stone”, Иво веднага се сети за парчето “Wholesome”. “Това беше най-социално натоварената песен, която сме писали. Беше вдъхновена от политическите вълнения в България през 2020 г., но както винаги от текста и концепцията на парчето не можеш да разбереш, освен ако не ти кажа. Клипът пък, който е анимационен и е дело на Диана Нанева, беше вдъхновен от последните геополитически вълнения от февруари насам. Интересното за това парче е, че беше буквално донаписано по време на записите на албума.

Има някои парчета, които стават веднага



От първия албум смятахме, че средно по репетиция и половина имахме на песен, което е изключителен късмет. Но има някои парчета, на които наистина зацикляш. „Wholesome“ беше такова, защото постоянно надграждахме. Няколко пъти сме променяли куплети и припеви. Бяхме в студиото, всички отидоха да обядват. Аз останах сам. Нямаше време и трябваше да измисля последния припев на това парче. И така от нищото малко се получи“, казва през смях Иво.

Той се вълнува много от ситуацията в България, което ясно си личи от Фейсбук профила му. „Интересно ми е какво се случва в държавата, в която живея, кой е начело, какво прави. Интересно е да наблюдаваш хората във властта как се държат, как реагират в малко по-непредвидими ситуации и притискащи обстоятелства като непрекъснати избори, войни, пандемии“, анализира вокалът.

Той пожела на читателите на „Марица“ светът и България да се поуспокоят малко, за да можем всички свободно и спокойно да правим нещата, които ни доставят удоволствие. И да има повече време за див рокендрол, разбира се.