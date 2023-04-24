Регионалният природонаучен музей – Пловдив открива нова експозиционна колекция „Фосили на динозаври“. Колекцията ще бъде позиционирана в зала „Динозаври“ и ще бъде част от постоянната експозиция на музея!

В новата колекция посетителите ще имат възможност да видят фосили от различни видове динозаври: зъб от Тиранозавър (Tyranosaurus tooth), зъб от Мегалодон (Оtodus megalodon), зъб от Кархaронтозавър (Carcharodontosaurus saharicus), зъб от Tитанозавър (Titanosaurus), зъб от Птерозавър (Siroccopteryx мoroccensis), зъб от Спинозавър (Spinosaurus aegyptiacus), зъб от Дромозавър (Dromaeosaurus albertensi).

Откриването на новата колекция ще бъде в сряда 26.04.2023 г. от 10:00 часа в зала „Динозаври“ на Регионален природонаучен музей Пловдив. На откриването ще присъстват Пламен Панов, зам.- кмет „ Култура, археология и туризъм“, Георги Стаменов, кмет на район „Централен“ и гл. ас. д-р Огнян Тодоров, директор на Регионален природонаучен музей Пловдив.