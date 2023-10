Филмовата музика на Милчо Левиев оживява в Пловдив

Любовта в живота и любовта към живота ще подхранят композиции от любими филми като „Отклонение“, „Един снимачен ден“, „Горещо пладне“, „Понеделник сутрин“

Забележителен и дългоочакван концерт с филмовата музика на Милчо Левиев очаква пловдивчани и гостите на града тази вечер. Събитието, което носи името "Отклонение", ще започне в 19 часа в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив. Концертът е заключителна част на проекта „Отклонение“ и е кулминацията на поредицата от събития, свързани с отбелязването на 85-годишнината от рождението на Милчо Левиев. В програмата освен познати заглавия ще прозвучат и такива, които до този момент не са представяни пред широката публика и са известни само за изследователите и близките до твореца. Част от тях са с нови аранжименти на Валери Костов.

В „Отклонение“ участват утвърдени музиканти като Вики Алмазиду ​- вокал, Антони Дончев, Александър Владигеров - флюгелхорн, тромпет, Константин Владигеров - пиано, кларинет, Иво Паунов - флейта, саксофон, Васил Хаджигрудев ​- контрабас, Кристиян Желев - ударни, Валери Костов - елпиано, синтезатор, както и струнен квартет от състава на оркестъра на Държавна опера Пловдив. На сцената редом с големите имена ще застанат и млади таланти от НУМТИ „Добрин Петков“, Илина Стойнева и Елия Тодорова. Любовта в живота и любовта към живота ще подхранят композиции от любими филми като „Отклонение“, „Един снимачен ден“, „Горещо пладне“, „Понеделник сутрин“ и още много други, превърнати в песни със стихове на Вики Алмазиду и Златна Костова.

„Когато в кратките си минути един филм е разказал целия живот, музиката на Милчо Левиев отпечатва у зрителя есенцията на почувстваното и разбраното. И това е неизменно във всяка лента, в която изкуството му се вгражда с мощта на своето въздействие. Тези филмови пиеси остават у зрителя завинаги и в най-специалните мигове отново извикват емоцията на преживяното пред екрана. Точно това ще се случи в Пловдив на премиерата на концерта с филмови творби на Милчо Левиев „Отклонение“, разказва неговата съпруга, вокалистка и участник в концерта Вики Алмазиду. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града.

Биографията на Милчо Левиев е изпълнена с множество успехи и признание за музикалната му дейност както у нас, така и в чужбина. Той е носител на множество награди за композитор, аранжор, изпълнител (пианист, кийбордист и диригент), бил е преподавател по класическа и джаз музика. Удостоен е с “Доктор ​хонорис кауза” на Нов български университет през 1998 г., носител е най-високото държавно отличие орден “Стара планина” (1997), също на награда „Кирили Методий“ I степен (2008), на La Medaile d’ l’Academie Internationale des Arts, Париж, Франция, и “Доктор ​хонорис ​кауза” на Академия за музикално и танцово изкуство в Пловдив, България. Преподавал е във факултета по джаз музика в University of Southern California, Лос Анджелис, 1988-1998, в музикално училище GROVE, Los Angeles, от 1974 до 1992 г. Бил е музикален директор на джаз клуб Come back Inn във Венис, Калифорния, от 1981 до 1990 г. Левиев е носител на награда Dramalogue USA през 1987-а за най-добър музикален директор. Има номинация за награда “Грами” за най-добър вокален аранжимент на композицията на Чарли Паркър, записана от Манхатън Трансфър за албума Mecca For Moderns от 1981 г.

Милчо Левиев е бил в ролята на музикален ръководител на Биг бенда на Българското национално радио и телевизия между 1962 и 1966 г., композирал е музика за множество български игрални, анимационни и документални филми от 1963 до 1968 г. Носител е на наградата на критиката от джаз фестивала в Монтрьо през 1967 г. Бил е и музикален ръководител и щатен композитор в Държавния драматичен театър в Пловдив, както и преподавател по камерна музика в Държавното музикално училище в Пловдив (1960-1962).