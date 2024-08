„Фантомът“ е най-успешният мюзикъл за всички времена. Успехът на мюзикъла е кодиран в музиката и сюжета. Но с това спектакълът не се задоволява. Става все по-добър, грандиозен и бляскав – мюзикъл на всички времена.

„Винаги съм знаел, че „Фантомът на операта“ е едно от онези представления, в които си мечтаеш да участваш“, споделя изпълнителят на главната роля – британският актьор и певец Надим Нааман. Оригиналният запис на лондонския актьорски състав става първият в британската музикална история, изкачил се до №1 в класациите, превръщайки се в най-продавания запис на мюзикъл за всички времена, с над 40 млн. копия по цял свят.

„Този мюзикъл е подходящ за всякаква публика, става въпрос за нещо, което е познато на всички – любовта и отхвърлянето“, споделя режисьорът Стивън Бароу. „Сър Андрю Лойд Уебър е най-добрият в писането на запомнящи се мелодии, които публиката продължава да си пее наум, дори и след като излезе от театъра. Уебър е брилянтен, като дава възможност на хората да интерпретират творбите му. Така те стават вечни“, добавя Надим.

Авторът на музиката започва да твори блестящите си музикални произведения на възрастта на Моцарт. Да, Андрю Лойд Уебър започва да пише музика от 6-годишен, а на 9 години публикуват първото му произведение. Автор е на 21 мюзикюла, две филмови теми и един

реквием.

Неговите мелодии от „Фантома”, но и „Don’t Know How to Love Him” от „Исус Хистос Суперстар”, „Don’t Cry for Me, Argentina” от „Евита”, „Memory” от „Котките” се превръщат в хитове, запомнени от публиката по цял свят. Носител е на множество престижни награди като „Оскар”, „Еми”, „Грами” и „Тони”. Удостоен е със звезда на Алеята на славата в Холивуд.

Истина или измислица е „Фантомът на операта“?

„Фантомът на операта” е базиран на класическия роман на Гастон Льору. Действието се развива в Париж през 30-те години на миналия век и разказва историята на музикален гений, известен като Фантома, който обикаля потайностите на Парижката опера.

Романът е публикуван в Париж през 1910г. Това е трагична любовна история, разказваща за талантливата Кристин Дайе, в която се влюбват двама мъже. Младият аристократ Раул дьо Шани и другият – загадъчна фигура, която обитава подземията на Парижката опера. Фантомът

– мистериозен, обезобразен музикален гений с трагична съдба, самотен и отхвърлен от обществото, обсебва Кристин, но и става вдъхновител на нейния талант. История със сложно преплитане на съдби, борба между любовта, надеждата, омразата и приемането. Идеята на мюзикала е да покаже, че и най-черното сърце може да носи любов и че различните също могат да бъдат приемани и обичани.

Как започва всичко?

През 1984 година Андрю Лойд Уебър се жени за младата актриса Сара Брайтман. Композира „Реквием” заради високия сопранов глас на Сара, но иска да покаже таланта на съпругата си в по-мащабно произведение. „Фантомът на операта” е създаден именно заради Сара Брайтмън,

която изиграва главната роля на Кристин Дайе.

Идеята много интригува Уебър и продуцентът Камерът Макинтош. След множество неуспешни опита да бъде намерен либретист, който да превърне сюжета на романа в мюзикъл, Камерън Макинтош открива в конкурс за млади композитори Чарз Харт – 24-годишен начинаещ

композитор, който оправдава очакванията му и създава песните за „Фантомът”. Освен него творческият екип включва още една дебютантка – театралният дизайнер на оперни и драматични постановки Мария Бьорнсон. „Фантомът на операта” е нейният първи мюзикъл.

Именно тя проектира прочутата маска на Фантома, станала запазен знак, и измисля гондолата в подземията на Парижката опера. Също тя настоява прословутият падащ полилей да бъде спуснат над публиката, а не върху сцената. Именно Мария Бьорнсон по-късно е носител на наградата „Томи” за великолепните костюми на постановката.

Уебър кани за режисьор Харод Принс, който прави постановката със замах, напълно оправдавайки идеята на композитора. Най-зрелищният мюзикъл на всички времена. След броени дни 100 души започват да строят сцената в НДК, която пресъздава Парижката опера в шедьовъра на сър Андрю Лойд Уебър.

Издигат се стотици тонове декори, техника, реквизит за една от най-мащабните продукции, която идва за втори път у нас. Участниците сменят над 230 костюма, в постановката има 22 смени на сцени, 281 свещи, 250 килограма сух лед и 10 машини за мъгла и дим. Пищните костюми са изработени от скъпи материи – коприна, кадифе, дантели, с над 1 200 пришити декоративни елементи – скъпоценни камъни, мъниста, апликации. Завесата пък, която се спуска в пето действие, е направена от 20 000 копринени рози, ръчно бродирани в Китай. „Фантомът “ е признат за една от най-красивите и зрелищни продукции в историята, гледан от

над 160 милиона души в 41 страни и 186 града.

