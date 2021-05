Вчера (18 май) вечерта се проведе първият полуфинал на конкурса "Евровизия", който тази година е в Ротердам, Холандия. Вече са ясни и първите 10 финалисти, които ще се борят за голямата награда. Това са: Норвегия, Израел, Русия, Азербайджан, Малта, Литва, Кипър, Швеция, Белгия и Украйна.

Следващият полуфинал е насрочен за четвъртък и ще започне в 22 часа българско време. В него е разпределена и нашата участничка Виктория Георгиева. Нейната песен „Growing Up is Getting Old“ е определяна за един от фаворитите на тазгодишната "Евровизия". Според букмейкърите Вики категорично ще прескочи първата фаза и ще се класира на финала. Там коефициентът за победа на нашето момиче е оценен на 10, като към момента се очаква тя да е завърши около 4-то място.

Големият фаворит си остава Италия. Представителите на Ботуша са рокаджиите от групата Måneskin и тяхната песен "Zitti E Buoni" (Тихо и добро). По-рано през месец март въпросната песен спечели местния фестивал Сан Ремо и следователно очакванията към нея са големи.

Все пак през годините зрителите са ставали свидетели на много изненади, което доказва, че на Визията всичко е възможно.

Както "Марица" не веднъж писа, Виктория Георгиева бе преследвана от огромен малшанс. През миналата година тя отново трябваше представлява родината ни на въпросния музикален конкурс. Тогава, предвид пандемията от ковид, състезанието беше отложено. От това най-много бе засегнато именно нашето момиче, защото нейната песен "Tears Getting Sober" почти сигурно щеше да спечели.

Вики споделя, че не гледа назад във времето и лошото е вече зад гърба е. Тя е изцяло фокусирана върху настоящето. Едно е сигурно, в събота, когато е големият финал, цяла България отново ще застане пред телевизорите и ще подкрепя безусловно чаровната Вики.