Евгени Генчев ще излезе на сцената на Античния театър, за да представи първия си солов проект. Концертът е от 20 часа в събота и е част от минитурнето му в страната под името "Моята музика. Моят свят. Самият аз". Евгени сочи, че това ще е едно твърде лично пътуване, на което се надява да има много спътници.

"Въпреки че класическата музика е целият ми живот, аз много целенасочено съм искал да не се легитимирам само в нея. Защо да стоя само в тази кутия, като мога да съм във всяка друга? Качествена музика има във всеки жанр. И когато тя те докосва, ти искаш да пресъздадеш нещо, което ти придава това усещане. През годините в моя плейлист са били различни неща, които са ме надграждали, различни артисти са успявали да ме разплачат или да ме подкрепят, да ме вдигнат. Чрез този концерт на Античния театър искам да изразя този път, през който съм минал. Затова ще има класика, което е неизбежно, но искам да засегна малко филмова музика, малко мейнстрийм и поп, романтична нотка, като има и няколко парчета, които съм направил като виртуозни аранжименти на пианото. Същевременно няма как да избягам от великани като Queen. При тях всяка песен е като химн. Ще изпълня Bohemian Rhapsody и We Are the Champions, малко Nirvana, което ще е комбинирано между Smells Like Teen Spirit и още нещо готино, което ще е изненада", каза Евгени.

С този концерт в Пловдив пловдивският пианист иска да изрази себе си, да покаже житейския път, по който е преминал, да сподели нещата, които са го докоснали през годините. "Уникалното, когато свириш на пианото, е това, че можеш да чуеш мелодия и след това да я възпроизведеш изпод пръстите си, да я изваеш по свой уникален начин. Това е едно от най-специалните усещания, които съм изживявал и продължавам да изживявам. Така че на Античния театър ще представя разнообразен репертоар, който ни кара да се замислим, да почувстваме нещо по-дълбоко, след което да избухнем, да куфеем заедно, да бъде едно преживяване, което да запомним. Надявам се хората да ми се доверят, да ги хвана за ръка и да ги поведа в това преживяване, защото е много лично и вълнуващо", сподели Генчев.