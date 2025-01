HILLS OF ROCK 2025 ще бъде грандиозно събитие, което ще събере феновете на рок и метъл музиката в Пловдив от 25 до 27 юли. Фестивалът добавя още осем впечатляващи групи към вече обявените Gojira и Sepultura, а именно: Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi.

Основни акценти:

Extreme – Рок легендите от Бостън ще дебютират в България с харизматичния Gary Cherone и китарния виртуоз Nuno Bettencourt.

Static-X – Американската индъстриъл метъл група, възкръснала след смъртта на Wayne Static, ще донесе своето тежко звучене и нова енергия.

While She Sleeps – Британската метълкор сензация ще разтърси сцената с енергия и социално значими послания.

Wolfmother – Хард и блус рок икони, носители на награда Грами, ще направят първото си шоу у нас.

Rise Of The Northstar – Френската метъл/хардкор банда с японски влияния ще представи своя уникален стил.

Landmvrks – Модерен метълкор от Франция с мощни рифове и запомнящи се мелодии.

As Everything Unfolds – Енергична пост-хардкор група от Великобритания с впечатляваща фронтдама и емоционално заредена музика.

Vukovi – Шотландско алтърнатив дуо с иновативен звук и концептуални текстове.

Билети:

Еднодневен билет: 140 лв.

Тридневен пропуск: 220 лв.

Къмпинг билет: 99 лв.

Билети се предлагат в мрежата на ticketstation.bg.

Очаквайте:

Фестивалът обещава не само невероятна музика, но и впечатляваща атмосфера на Гребната база в Пловдив, превърната в център на рок културата за три дни. Организаторите от „Фест Тийм“ ООД съобщават, че звездният състав все още не е финализиран, което подсказва за още изненади.