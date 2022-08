Вторият ден от тазгодишния Арте фестивал стартира още от сутринта. Организаторите се бяха погрижили за забавлението на цялото семейство с игри около басейна и интересни занимания в kids зоната. Родителите пък се наслаждаваха на различни дегустации, stand up comedy, театрални представления и завладяваща музика до късните часове на вечерта.

Музикалната сцена на фестивала се събуди отново още в 17.30 от невероятния саунд на интернационалната банда Noise Of Human Art (N.O.H.A.), които гостуват в България за трети път.

Испанският темперамент и глас на пленителната фронт дама събра посетителите пред сцената със завладяваща музикална смесица от ритми, латино, поп и клубно звучене. А феновете полудяха още при първите ритми на хита “Tu Café”.



След кратка пауза за по бира и уиски се появи Майкъл Екберг, по-известен със сценичното си име Aron Chupa и по-малката му сестра Нора, вокалистка на групата, които раздвижиха публиката с техните денс хитове и популярния сингъл "I'm an Albatraoz".



Очаквания хит на Фестивалната програма от втората вечер бе Emir Kusturica and The Non Smoking Orchestra, които усмихнаха публиката още с появяването си и не изневериха на феновете с брилянтно представяне на познатите хитове с характерното чувство за хумор и сценично поведение на Костурица. Публиката пя на сръбски, немски и испански заедно с големия артист.

Вечерта завършиха подобаващо Sister Bliss от Faithless.

Днес забавлението ще продължи с богата дневна програма а вечерта ще завърши с хитове на S. A. R. S, the Cardigans, John Newman и други.





С това ще закрият организаторите второто издание на Арте фестивала и ще ви очакват отново следващата година с много настроение и музика и разнообразна програма за всеки вкус.