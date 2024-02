10 години след изключителното шоу през 2014 г. легендарната рок банда Smokie се завръща отново в Пловдив на 28 юни в Летен театър Пловдив

Това е група, която има разпродадени турнета и достига рекордни продажби през цели четири десетилетия - 70-те, 80-те, 90-те и днес.

Песни като If You Think You Know How To Love Me, Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me, It’s Your Life и Oh Carol (всички в топ 10) се превръщат във вечни хитове за радиостанциите и дават старт на тяхната световна слава.

След като натрупват продажби от над 30 милиона копия по света, Smokie записват Wild Horses, албум, реализиран в Нешвил през 1997 г., който струва на групата четвърт милион паунда. С този ход Smokie си гарантират достъп и до кънтри радиото в САЩ, където колекциите им с хитове продължават да намират готов пазар.

Smokie продължават да бъдат една от най-успешните групи в света. Световните промени, както и опустошителната новина за кончината на Тери Ътли налагат днешния състав на бандата да се промени и доразвие. С добавянето на Пийт Линкълн, от The Sweet, на вокали и ритъм китара, и Люк Булард , син на Мартин Булард, влизащ на мястото на Тери на баса и беквокалите, наследството на Smokie, положено от Тери, е живо и днес.

Съставът на Smokies е: - Стив Пинел барабани, Мик Макконъл китара и бек вокал, Пийт Линкълн водещи вокали и ритъм китара, Мартин Булард клавири и Люк Булард на бас китара и бек вокали