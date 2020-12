Един от създателите на Manowar идва в България

Легендарният китарист и съосновател на Manowar - Ross The Boss, се включва в Midalidare Rock In The Wine Valley. Ross пристига в България с групата си “Ross The Boss”, създадена през 2005-а година, с която има четири издадени студийни албума. Дебютният „New Metal Leader” e издаден през 2008-а година, a чисто новата им творба “Born of Fire” излезе в начало на март тази година. И със сегашната си група, в която свири и знаковият басист на Symphony X Mike LePond, Ross продължава да доказва на публиката, че е един от най-обичаните метъл китаристи в света.

Израснал в Ню Йорк, Ross “The Boss” Friedman първо свири на пиано и цигулка, но още в първия момент, в който докосва електрическа китара осъзнава, че е намерил истинската си любов. През 1973-а година, заедно с Andy Shernoff създават The Dictators, първата Punk Rock банда в историята.

През 1980 г. самия Ronnie James Dio запознава Ross с Joey DeMaio. Двамата имат сходно усещане и виждане за метъл музиката и заедно създават Manowar, както и свой собствен субжанр, който наричат „True Metal”. За своите осем години и шест албума с групата, Ross е определян като истинския и единствен китарист на Manowar.

Ross The Boss е един от пионерите както в Punk Rock-а, така и Heavy Metal музиката. Като своя гордост той посочва това, че е повлиял и вдъхновил много артисти през годините. С новата си група той не спира да участва на големи фестивали и да свири не само авторските си парчета, но и класиките на Manowar.