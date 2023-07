Българските hardcore легенди Last Hope ще нажежат сцената преди метъл идолите, които идват за пръв път в Пловдив

Броени часове остават до концерта на метъл идолите от Soulfly. Момчетата пристигат за първи път в Пловдив, за да отвеят главите на феновете. Те ще представят зрелищно шоу на Летния театър в града под тепетата в събота.

Бразило-американската банда идва в състав: Max Cavalera ​- вокал, китари; Zyon Cavalera ​- барабани, перкусии; Mike Leon ​- бас, беквокали, и Mike DeLeon -китара, беквокал. Концертът на Soulfly е част от европейското им турне, в подкрепа на последния им албум Totem, издаден на 5 август миналата година. Специално за феновете фронтменът Макс Кавалера отправи кратко послание, в което заявява, че в Пловдив предстои велико шоу с най-големите хитове на групата.

Другата изненада за вечерта ще бъдат българските hardcore легенди Last Hope. Те ще са големият специален гост и ще нажежат сцената преди Soulfly. През май тази година БГ бандата свири преди Pantera в Букурещ. Миналата година пък беше белязана с голямо европейско турне заедно с Agnostic Front. И това е само малка част от впечатляващата международна концертна биография на Last Hope. Определяни като най-разпознаваемия български рок музикален експорт, момчетата преди всичко са група, която трябва задължително да се види и чуе на живо. Концертът се осъществява в партньорство с Община Пловдив и е част от форума Music of the Ages.

Ето и график за съботната вечер на Летния театър:

19.00 часа - отваряне на вратите

20.00 часа - Last Hope

21.00 часа - Soulfly,

Метъл идолите Soulfly се събират през 1997 г. Основател, фронтмен, композитор и единствен постоянен член на групата е бразилският музикант Макс Кавалера, който формира бандата, след като напуска Sepultura през 1996 година. Групата има издадени 12 студийни албума, едно EP, 23 сингъла и едно DVD видео. Soulfly обединяват различни стилове на метъла с бразилска племенна и световна музика.

Soulfly взима участие на Ozzfest през 1998 г. заедно с Ози Озбърн, Megadeth и Tool, и по концерти с групи като System of a Down и Snot. През 2000 г. излиза Primitive и той става най-успешният албум на групата в САЩ, достигайки номер 32 в Билборд 200 и номер 11 в независимите класации. В този албум Джо Нунес заменя Рой Майорга на барабаните. В него гостуват различни музиканти, като Кори Тейлър от Slipknot, Чино Морено от Deftones, Том Арая от Slayer и други.

В края на 2001 г. Нунес напуска, а Майорга се завръща на барабаните за следващия албум "3". След излизането му на 25 юни 2002 г. групата заминава на турне в Европа и Северна Америка със Slayer, In Flames, God Forbid и Will Haven. През септември 2003 г. Марсело Диаш е изгонен от групата, а Мики Долинг и Рой Майорга напускат в знак на протест срещу решението на Макс Кавалера. Той остава единствен член на групата за около 3 седмици. През октомври вече са намерени заместници на мястото на напусналите и се започва работа по албума Prophecy. Джо Нунес отново се завръща, а другите нови са Марк Ризо и Боби Бърнс. Дейвид Елефсън, тогава бивш член на Megadeth, също взема участие в някои от песните и участва във видеоклипа към сингъла Prophecy.

Макс Кавалера обяснява в сайта на групата, че иска да включва различни музиканти във всеки техен албум. Още в Sepultura Макс проявява интерес към племенната музика, което се вижда в албума Roots. Това продължава в Prophecy, като Макс пътува до Сърбия, за да записва с местни музиканти. Албумът излиза на 30 март 2004 г.

През февруари 2005 г. Soulfly издава първото си DVD, озаглавено The Song Remains Insane. Включва биография на групата, кадри от участия пo цялото земно кълбо, интервюта и всички музикални клипове на групата.

И до ден днешен фенската маса на Макс Кавалера продължава да расте, а музиката, която твори с бандата си, радва публиката по целия свят. Концертът на Soulfly в Пловдив е част от европейското турне на бандата. В четвъртък металягите покориха Сърбия, а след Пловдив, в събота, Soulfly заминават за Румъния.