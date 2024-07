„Камерна сцена Пловдив“ кани любителите на джаза на следващия си концерт Eastern Passage Doykin & Karparov Quartet в Първо студио на Радио Пловдив на 3 август от 20.00 часа. „Дойкин-Кърпаров квартет“ е съставен от музиканти със световна кариера: Асен Дойкин – пиано, Владимир Кърпаров – саксофон, Игор Спалати – бас и Питър Сомос – ударни.

Квартет Дойкин-Кърпаров е създаден през 2017 г. от дългогодишните приятели и музикални сътрудници Асен Дойкин и Владимир Кърпаров за поредица от изпълнения в Берлин, Германия. Оттогава насам формацията изнася ежегодни концерти в някои от най-известните джаз зали в Берлин и извън него. Музиката на квартета съчетава българските ритми и мелодии с традициите на джазовия идиом. През пролетта на 2024 г. квартетът записа дебютния си албум, който ще бъде издаден по-късно през тази година.

Пианистът Асен Дойкин е част от нюйоркската джаз сцена през последните двадесет и пет години. Изключително гъвкав пианист, Асен е работил с някои от най-изтъкнатите джаз музиканти на нюйоркската и световната сцена като Пино Паладино, Джо Лок, Кийт Карлок, Тим Лефевр, Бени Мопин, Кендрик Скот и много други. Свирил е в някои от най-известните нюйоркски сцени и джаз клубове като: Lincoln Center for the Performing Arts, The Steinway Hall, The Blue Note, Birdland, Smalls Jazz Club, Mezzrow Jazz Club, Joe's Pub.

Асен Дойкин е издал три албума като лидер и е композирал, аранжирал и продуцирал множество пълнометражни албуми и музика за филми, телевизия, радио и театър. Музиката му е звучала на филмовия фестивал в Кан, HBO, BBC, WBGO NYC, Американското национално обществено радио, Queens Public Television, Jazz Radio Berlin и българските национални телевизионни и радио канали. Асен се е утвърдил като изтъкнат джаз преподавател, ръководи пиано факултета в Нюйоркската джаз академия и Академията "Монтклер Кимбърли".

Музиката на Владимир Кърпаров е едновременно уникална и експресивна; тя се характеризира с необичайно успешен синтез между съвременния джаз и ритмичния и мелодичен колорит на жизнената българска народна музика. Всестранно вдъхновеният музикант и талантлив композитор, който с лекота преминава жанровите граници, има издадени много успешни собствени албуми като "Thracian Dance" (2007), Forkolor (2014), Antihypocrisyl (2016), Iglika (2022).

През 2020 г. получава наградата на Министерството на културата на Република България за популяризиране на българската култура по света. Освен със собствените си формации - V.Karparov Quartet, Balkan Spirit Ensemble, Forkolor Saxophone Quartet, Duo Stawinski & Karparov, Karparty Brass Band. Владимир активно концертира като Doykin & Karparov Quartet.

Платформата „Камерна сцена Пловдив“ се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.

Билети се продават в мрежата на Ивентим и на място преди концерта.