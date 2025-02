Който купи средното място на първия ред, да не се учудва, ако от него се заинтересуват ДАНС и НАП, шегува се артистът

След дълго мълчание реших да проговоря чрез моя нов проект - този път театрален спектакъл “Аферата". Това написа в официалната си страница диригентът Левон Манукян след обвиненията и замесването на името му в скандал за източване на пари от държавата.



Диригентът Манукян тръгва на национално турне, в което ще заложи на личните си мрачни преживявания покрай историята с разследването на театрите. Зрителите ще могат да надникнат от обратната страна и да преживеят скандала през очите му, но с огромна доза хумор и самоирония. На сцената ще се разиграе един импровизиран съдебен процес - проекция на присъдата, която му издадоха всички, без да са запознати с подробности около скандала. Сега Манукян ще се изправи в ролята на подсъдим и ще даде обяснения от първо лице. В ролята на разпитващ влиза Соня Ковчезлиева, а протоколчик ще бъде неговата майка - Юлия Манукян.



Самият диригент обяснява, че е избрал това заглавие за новия си проект, защото за броени дни станало нарицателно име като “Аферата Манукян”. "Никога не съм предполагал, че ще ме споходи такава известност. Покрай нея много хора научиха кой съм и с какво се занимавам. Така реших да ви представя моята изповед на диригент - за трудния и трънлив творчески път, за абсурдите в една система, която може за дни да те оплете в мрежа от лъжи и измами, да те обяви за виновен до доказване на противното… Но това е и разказ, изпълнен с комични ситуации и незабравимите преживявания на сцената и извън нея. Един спектър от истории, който ще ви накара да се смеете, но и да се замислите в какъв свят живеем. Елате с мен и ще открехнем заедно неговата завеса", пише още Манукян.



И издава, че на сцената този път ще бъде артист - пак диригент, но без оркестър.

"Такъв, какъвто хората не са ме виждали... Или такъв, какъвто само някои приятели ме познават. В спектакъла мой равностоен партньор ще бъде актрисата Соня Ковчезлиева. Вярвам, че истински ще се забавлявате, защото тези истории са превърнати в Stand Up Comedy oт Юлия Манукян. Всички приятели са поканени, а всички врагове - предупредени!", обяснява диригентът.

И издава още една изненада.

"А този, който купи средното място на първия ред, ще се прочуе в цяла България, че и извън пределите <210>! Да не се учудва, ако от него дори се заинтересуват Икономическа полиция, ДАНС и НАП. Защо ли? Предстои да разберете!", разкрива Манукян.

Премиерите на спектакъла ще бъдат на 5 и 6 март в София, THEATRO ART, в началото на април следва Бургас, а до дни ще бъдат обявени още дати на националното турне на “Аферата”! Това ще е първата публична проява на Манукян след ареста му по обвинение в длъжностно присвояване в особено големи размери - за повече от 40 фиктивни назначения, чрез които от бюджета са били получени неправомерно близо 1 млн. лв. за заплати. Прокуратурата по-късно му позволи да излезе от ареста срещу гаранция от 50 000 лв. Досега той не е коментирал никъде случилото се. Именно това е и идеята на новия спектакъл - да покаже публично своята версия.

Творецът експериментатор

Левон Манукян е един от най-иновативните диригенти в България. От съвсем млад експериментира със смесването на различни стилове и жанрове, а от 2011 година, с поставянето на първия в света метъл балет, превръща тази линия в основна посока. Още от 1998-а започва миксиране на фолклорни инструменти (гайди, кавали, тамбури и фолклорно пеене) с класически хор и оркестър, което по-късно прераства в мащабни проекти. Със своето съвременно мислене, Левон Манукян търси различни начини да популяризира класическата музика, да покаже по достъпен начин музиката на ХХ и ХХI век, включително световната поп, рок и метъл индустрия със симфонично звучене, хор и солисти. Един от водещите моменти в неговата кариера е почти 10-годишното му участие във фестивала Sound of the Ages, който събира​ на Античния театър в Пловдив едни от легендите на световните рок метъл групи и изпълнители, като Таря Турунен, Майк Терана, Fish от групата Merillion, Anathema, Asia, Paradise Lost, Devin Townsend Sons of Apolo. За своята 30-годишна кариера на сцената Левон Манукян реализира над 4500 концерта в цялата страна, също и в Гърция, Румъния, Сърбия, Македония, Хърватия, Полша, Чехия, Словакия, Германия, Италия, Швейцария, Армения. Става директор на Театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград през юни миналата година.