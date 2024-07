Деница Славова е като истинска музикална амазонка. Винаги влиза първа в боя, независимо на каква арена се води битката. Тя е човекът зад едно от най-големите обединения на алтернативни БГ групи - Projector Plus, организатор на фестивала REBEL REBEL, пиар на "Фест Тийм", ръководител на отдел „Комуникации“ в международната организация за защита на животните "Четири лапи" и какво ли още не.

- Лесно ли се организира фестивал от мащаба на Hills оf Rock?

- Не, не е лесно, но никой не ти е обещал в този живот, че трябва да бъде лесно - важното е да е удовлетворяващо, интересно и предизвикателно. А подготовката за фестивал от мащаба на Hills of Rock действително е точно такава. Работата е изключително динамична, изисква отлични комуникационни умения, търпение, креативност, страст, да можеш да издържаш на напрежение. Всяко издание на фестивала започва да се подготвя от момента, в който приключи предишното. Още на следващия ден започваме да мислим и планираме цялостна комуникационна стратегия за догодина.

- Имала ли си много напрегнати ситуации и как се справяш с напрежението?

- Основното в тази работа е да обичаш музиката, да обичаш динамиката и да можеш да работиш добре с хора. Работата на комуникатора на един фестивал е да прави връзката между публиката, медиите и артистите, а тези звена в най-големия български фестивал за рок и метъл музика - Hills of Rock, са от една особена „порода хора“ - нетърпеливи, отдадени, честни, търсещи, меломани. Взаимодействието между тези компоненти прави магията възможна. Трябва да бъдеш и спокоен, и адекватен при кризисни ситуации. Случвало се е техниката на някоя група да закъснява, да се пренарежда програма в последния момент, на преводача да му стане лошо и да трябва да застъпиш в тази роля. Случвало се е и на някой артист да му прилошее. Трябва хем да запазиш имиджа на музиканта, хем да съобщиш на хиляди хора, че няма да видят своя любимец. Това е от трудните ситуации, защото вината винаги се търси първо в организатора, а тя понякога е на групата и е твърде прозаична, за да бъде споделена публично.

- Какво е специалното в тазгодишното издание на Hills оf Rock?

- Много горда съм, че лайнъпът тази година е толкова разнообразен и включва групи, които са емблеми в модерния свят. Bring Me The Horizon оглавяват световни фестивали, KOЯN е група икона и е в топ 3 най-желана банда за концерт у нас, според последните статистически проучвания и анкети сред посетителите на фестивала, а Amon Amarth са доказано една от най-любимите метъл банди на България. Програмата за всеки ден е подредена изключително внимателно и с мисъл към музикалния флоу на съответния ден. На основната сцена ще видим още Spiritbox, Loathe, Suicide Tendencies, Combichrist, PAIN, Skindred, Imminence, Baroness, Frail Body, Ghøstkid. A особено вълнуващо е, че българската група Me And My Devil oткриват фестивала в четвъртък. И тази година двете партньорски сцени "На Тъмно" и "Строежа" предлагат конкурентни имена от българската и международната сцена, които предизвикват емоции и нетърпение в публиката само с тяхното споменаване - "Портокал", ALI, No More Many More, "Цар Плъх", "Керана и Космонавтите", CoolDen и още много други. Следете сайта на фестивала и социалните мрежи за всички подробности и актуална информация.