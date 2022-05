Черна серия! Почина барабанистът на легендарна група

Черната серия в музиката продължава! Починал е дългогодишният барабанист на прогресив рок групата Yes - Алън Уайт. Музикантът е издъхнал в дома си на 72-годишна възраст след кратко боледуване, предадоха световните медии. Обявявайки новината, групата каза, че са "шокирани и зашеметени".

По-рано вчера стана ясно, че още една група е загубила една от звездите си, след като на 60 години си отиде Анди Флечър от "Депеш мод".

Алън Уайт беше един от най-дългогодишните членове на групата, след като се присъедини към нея през 1972 г., заменяйки Бил Бруфорд.

Роден през 1949 г. в окръг Дърам, Уайт започва да свири на барабани на 12-годишна възраст и се присъединява към първата си група Downbeats година по-късно. Впечатлен, Джон Ленън го кани да стане барабанист в група Plastic Ono Band. Така Уайт свири концерта, който се превърна в легендарния албум на живо "Live Peace в Торонто 1969 г.", а също така свири на барабани в албума на Ленън Imagine, както и в този на Джордж Харисън.

Уайт е поканен да се присъедини към Yes през 1972 г. А днес те го изпратиха със следните думи: "С дълбока тъга YES обявяват, че Алън Уайт, техният много обичан барабанист и приятел от 50 години, почина на 72 години след кратко боледуване. Новината шокира и зашемети цялото семейство YES.

Алън очакваше с нетърпение предстоящото турне в Обединеното кралство, за да отпразнува своята 50-та годишнина с YES и техния емблематичен албум Close To The Edge, където пътуването на Алън с YES започна през юли 1972 г. Той наскоро отпразнува 40-ата годишнина от брака си с любимата си съпруга Джиджи. Алън почина спокойно у дома."

Алън се смята за един от най-великите рок барабанисти на всички времена. YES ще посветят своето 50-то турне Close to the Edge UK през юни на Уайт.