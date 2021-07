"Цар Лъв" оживява на Античния театър в Пловдив

Закономерно в „лъвския“ месец август оживява за пръв път на професионална сцена в България мюзикълът „Цар Лъв“. Мащабната продукция на Държавна опера - Варна е с премиера на фестивала Опера в Летния театър на 11-ти август.

На 13 август предстои "Цар Лъв" да оживее и на сцената на Античния театър, като началото е от 21.00 часа.

Автор на оркестрацията е Данко Йорданов, а в постановъчния екип са режисьорът Петко Бонев, диригентът Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми Ася Стоименова, сценично движение и пластика Анна Пампулова, 3D mapping Лора Руневска.

„Ние трябва много искрено и достъпно да пресъздадем тази изключителна музикално-сценична драматургия, добре позната на младата и зрялата публика. Правим това честно, професионално, с всички необходими техники за една пленителна актьорска, вокална, танцова, звукова и визуална красота“, обещава режисьорът Петко Бонев, създал във Варна запомняюите се мюзикъли „Граф Монте Кристо“, „Зоро“ и „Парижката Света Богородица“.

Сред артистите от различни поколения, избрани с труден кастинг в два тура, се открояват: Виктор Ибришимов (когото аплодирахме като Клод в премиерния мюзикъл от това лято „Коса“) в ролята на Муфаса; младите таланти Васил Желев и Максим Ялнъзов (който играе и в мюзикъла „Любовта никога не умира“) като малкия Симба. В ролята на порасналия Симба репетират любимците ни от редица други мюзикъли на варненска сцена, солистите на Държавна опера Варна Борислав Веженов и Велин Михайлов, а образа на Нала подготвят великолепната Лилия Илиева и Яница Халачева.

„Цар Лъв“ (The Lion King) е първият анимационен филм на Дисни, създаден не по съществуваща творба, а по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей, както и от „Хамлет“ на Шекспир. Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: "I Just Can't Wait to Be King", „Circle of life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel the Love Tonight“ и други покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“и един „Златен глобус“ на филма. Следва мюзикълът „Цар Лъв“ (1999), който не само триумфира на световната цена, а за малко повече от 20 години носи шесткратно повече миларди от анимационния филм.

Сюжетът разказва за Симба (лъв, от суахили) - младия лъв, който трябва да наследи баща си, Муфаса, като цар на Лъвските земи. Но убийството на Муфаса от чичо му Скар обърква предначертания ход на събитията и въвлича Симба в много премеждия, докато след години борба доброто побеждава, Симба защитава полагаемото му се място и животът се завръща в обичайното си русло. Една красива и добре разказана приказка за доброто и злото, които живеят във всекиго, а кое от тях ще надделее, зависи от самите нас.

„ЦАР ЛЪВ”

Музика Елтън Джон, текст Тим Райс



Постановъчен екип:

Оркестрация - Данко Йорданов

Диригент - Страцимир Павлов

Сценичен дизайн и костюми - Ася Стоименова

Сценично движение и пластики - Анна Пампулова

Сценични бойни пластики – Николай Дериволков

Асистент - Станислава Томова

3D mapping - Лора Руневска, elektrick me

Превод - Лилия Бонева

Режисьор - Петко Бонев

Асистент режисьор - Даниел Йовков

Действащи лица и изпълнители:

СИМБА (дете) - Васил Желев, Максим Ялнъзов

НАЛА (дете) - Бриана Петрова, Ивайла Иванова

МУФАСА - Виктор Ибришимов, Тихомир Трифонов

СИМБА - Борислав Веженов, Велин Михайлов

НАЛА - Лилия Илиева, Яница Халачева

СКАР - Димитър Ялнъзов, Нейчо Петров-Реджи

РАФИКИ - Моника Иванова, Христина Джурова

ТИМОН - Йоан Попов, Ненчо Костов

ПУМБА - Даниел Добрев, Лев Караван

ЗАЗУ - Георги Иванов, Калоян Лулчев

ШЕНЗИ - Балена Ланджева, Радинела Тотева

БАНЗАЙ - Лев Караван, Ненчо Костов

ЕД - Георги Иванов, Калоян Лулчев

САРАБИ - Антонела Петрова, Калина Жекова

Резерви: Димитрина Германова (Нала), Розалия Желязкова (Рафики), Надя Станоева (Шензи), Мойра Янкова.

Помощник-режисьори Димитър Левичаров, Елиана Атанасова. Корепетитори Соси Чифчиян, Руслан Павлов. Суфльор Димитър Фурнаджиев.