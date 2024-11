C-Block разтърсват София 

Time Is Tickin Away отново ще звучи на живо на българска земя. Домакин на култовата група C-Block ще бъде заведение Once Upon a Time Biblioteka в столицата. На 21 ноември Роб Мъни и Жанин Лав от емблематичното дуо, съхранило духа на хип-хоп ерата на C-Block ще зарадват почитателите си с хитовете си.

Цена на билета е 30 лв. Ценните хартийки да се купят предварително от клуба - вторник, сряда и четвъртък от 14:00 до 19:00. Петък и събота от 14:00 до 22:00, както и от Eventim.