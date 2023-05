Бунтар пуска албум с кърваво ВИДЕО 18+

Седем песни – седем лица на бунта на творящия човек. Това ни предлагат Gogin и неговият инди поп-рок с дебютния албум „FIX“, който от днес е във всички дигитални платформи.

“FIX” съдържа три парчета на английски и четири на български, като публиката вече добре познава пилотния сингъл „Убийствени мисли“. Всички песни са написани от Gogin, който работи по музиката с Димитър Атанасов, основен „виновник“ и за аранжиментите. Седемте песни са много различни не само стилово, но и като послание. Събрани обаче във „FIX“, рисуват една цялостна картина и се допълват в общо внушение. „Всяка песен разказва различни истории, някои от които са лични. Затова „FIX“ е едновременно награда за труда ми, терапия и, надявам се, подарък за външния свят“, казва артистът.

Заедно с албума, премиера прави и чисто новият сингъл „Fix & Forget“, който дава име на тавата. Видеото на парчето е съвършено кинематографично, но и доста „кърваво“, което му отреди 18+ рейтинг. Режисьор отново е Емануил Алберт (снимал едни от най-успешните сингли на Дара, Искрата, Сантра, Боро Първи), който засне и черно-белия филм за „Убийствени мисли“. Този път двамата с Gogin написват сценарий за “Fix & Forget”, в който пресъздават силата на емоциите чрез човешко участие. В ролите на черните, негативни емоции са Марко Паунов, Марио Карамфилов и Симона Илиева. Самият Gogin този път е в главната роля, борещ се с демоните си, за да се върне там, където се чувства най-добре.

„Fix & Forget“ е и парчето от албума с най-силна лична история. То се появява като балада за пиано през лятото на 2022 г. на един плаж на о-в Крит, заедно с част от текста „I got some wine, had already some whisky“. „Fix & Forget е песента, в която успях да изкарам всички лоши емоции, които по онова време ме бяха хванали за гушата. Това е песен за пътя от дъното към повърхността и чистия въздух. Затова думата fix (поправям), влезе като заглавие на целия албум. Силна дума е и най-важното – носи мотивация!“, казва Gogin.

Албумът „FIX“ ще направи и своята премиера на живо на 25 май в Koncept Space (Бул. "Никола Й. Вапцаров" 6, Лозенец) от 20:30 часа. Заедно с Gogin на сцената ще излязат Димитър Атанасов (синтове, програминг) и Стефан Филипов (китара). Всеки, закупил билет (ще се продават на място), ще получи като подарък албума „FIX“ на CD, а след това ще може да се срещне със създателите му лично.