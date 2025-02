Българите, които наистина се радват на световна слава, се броят на пръсти. Сред тях е и Борислава Шишкова, позната с артистичния си псевдоним Bella C. Виртуозна пианистка, певица и артист от висока класа, тя отдавна е известна повече навън, отколкото в родината. Тръгва от Ямбол, за да се превърне в звезда през 90-те години. Аплодират я от Индия до Китай, през Европа, чак до Америка. Свири в телевизионни и радио шоута, като „Изкуство на лед“ (Art On Ice) и песенния конкурс „Евровизия“, но също така има участия и на много частни събития. През 2016 г. е финалистка в песенния конкурс „Евровизия“, като представлява Швейцария. Като актриса почти две години обикаля на турнета в Швейцария и Германия с театралната комедия Pension Schöller. Представя се изключително успешно в Milllowisch Theater в Кьолн. Преди две години получава покана да се снима във филма The Palace на легендарния Роман Полански с Мики Рурк в главната роля.

Борислава започва да се занимава с музика още на 5 години, понеже родителите ѝ забелязали, че има талант. В семейството ѝ се шегували, че още като бебе на 10 месеца реагирала бурно на песни и ритми с играчката тракалка. За пръв път се качила на сцената не като музикант, а като актриса. Озовала се там редом с Татяна Лолова, Георги Калоянчев и Васил Попов.

Станала артист по неволя - трябвало да замести бременната си учителка по пиано, която участвала в това представление. Близо година обикаляла България и правили представления. За нея било прекрасно преживяване да е редом с най-добрите актьори в страната.

"Сцената ме подхвърля като игрална топка - ту музикална, ту театрална. Започнах като актриса на 15 години, обикалях цяла България. Съдбата обаче имаше друг план и така вече 30 години - с микрофон и куфар в ръка", разказва тя.

На 17 години напуснала България, спонтанно заминала като певица за Кипър - с 4 песни репертоар, но получила благословията на Калата и останалите колеги. Интересното е, че я избрали да замести бременна певица-цигуларка в Кипър. Останала там три години и дошъл ред да замести поредната бременна пианистка в Швейцария. Вече 20 години е в страната на шоколадите и часовниците.

"Не аз избрах Швейцария, а Швейцария избра мен", убедена е тя. Никога не е мислила, че ще остане там толкова дълго време. Имала договор само за 1-2 месеца.

Да разчувстваш сдържаната Швейцария

Отначало била много объркана, не била сигурна дали изобщо ще я харесват. След веселата и танцувална публика на Кипър, се озовала в “сферата на мълчанието” и сдържаните емоции. Свирила по прекрасни хотели, с пълни барове, но я нямало очакваната реакция. Било ѝ трудно да свикне. Трябвали ѝ няколко години да разбере, че швейцарците я харесват страшно много, но просто не го показват. Адаптирала се и променила репертоара си.

Върви ѝ да пее със знаменитости

Подгрявала е концерти на Ерос Рамацоти, Нели Фуртадо, The Hurts, Джеси Джей, Джаксън 5 (но без Майкъл), Джеймс Морисън, Лорейн. Последно преди няколко месеца пяла заедно с Шака Кан. "Със звездите е трудно да поддържа контакт, трябва да им спечелиш доверието, за да ти дадат номера си. Но за това се изисква много свободно време и разговори, а ние се срещаме повече на сцената. От години поддържам контакт със съпруга, който е и продуцент, на Шаная Туейн - Мут Ланг. Той е и продуцентът на AC/DC, Brian Adams, Deff Lepard. От години сме приятели и се чуваме", казва певицата.

С Ерос Рамацоти

Историята с "Евровизия" е пълна случайност

Истината била, че нямала намерение, нито свободно време да участва в конкурса. Не​ин познат едвам я навил да ѝ покаже една недовършена песен.

“Ей така, само да чуя и да си кажа мнението. След първите 10 такта се съгласих да довърша песента, защото я усетих много близка. Прибрах се в хотела, за 20 минути написах текста, за още толкова написах трети куплет и част от рефрена. Направихме набързо някакво видео и четири часа преди крайния срок качихме песента. Аз, естествено, си тръгнах по моите задачи и участия и отписах възможността, че ще бъде забелязана. От близо 250-300 участници избраха 18 и аз бях една от тях. Трябваше да пея пред жури, одобриха ме и се озовах сред първите 6. После дойде и тв шоуто, оказа се, че огромна част от зрителите са гласували за мен, но журито реши да пратят канадката Райка, с надеждата, че ще се справи също толкова добре, колкото канадката Селин Дион през 1988-а, когато е пяла за Швейцария.

С Мила Йовович



Въпреки всичко аз съм доволна от второто място и от приятното изживяване по време на Евровизия", добавя Борислава. От 10-15 години е постоянно в студиото. Има два албума и два сингъла. "Предпочитам да съм креативна в студиото. Има доста песни, които съм написала и дала на швейцарски изпълнители, даже сега победителка от "Гласът на Швейцария" ще влиза в студио да записва една моя песен", споделя Борислава.

С какво се гордее най-много

Има едно-единствено нещо, с което съм невероятно горда. Това е, че съм българка. Заявявам го винаги с вдигната глава, защото всичко това, което съм, и това, което съм постигнала, е благодарение, че съм родена тук и възпитана тук. Ние, българките, имаме сила, издръжливост, воля, любов към семейството, ние сме грижовни, обичаме силно, борим се истински, не се предаваме и огъваме при трудности. Такива сме си. Животът на сама жена в чужбина не е никак лесен и се иска много "дебела кожа”, за да издържиш, иска се да се адаптираш. А ние, българите, сме добри в това", споделя Борислава.

Би ли се върнала в България

От една година насам преоткрива родината и заздравява още по-силно корена си с нея. Излязла на 17 години и не могла да опознае родината си. "България винаги ме е теглила. Забелязала съм, че повече от 10 месеца не мога да издържа, без да се прибера. Тялото ми и душата ми имат нужда да се прибер​а. Да се заредя. Всяка година ходя на уникалния фестивал в Жеравна. Нагиздена. Като се замисля, това са най-прекрасните моменти в живота ми. Хората, танците, огромният огън, атмосферата, българщината... Плаках, като чух гайдите и гледах възстановката “Боевете при Шипка”, която Христо Димитров ни показа. Шапка свалям на този уникален българин и пазител на българщината", казва Bella.

Тина Търнър ѝ топли ръцете, брат на Майкъл Джексън я ухажва

С Jakson 5

Сред първите ѝ лични контакти с известни певци е запознанството с Адам и Тео от английската група The Hurts. На втората минута от разговора Адам ѝ предложил брак. "Беше много забавно. Къде си се крила последните 10 години, ми казва той. Хахаа, беше весело. Уговорихме се на следващия ден да се видим в църквата в 16 часа. Аз му казах да не идва изобщо, ако не е купил цветя", спомня си Борислава. Другата ѝ незабравима среща била с Тина Търнър. Борислава знаела, че ще бъде в хотела, в който тя свир​ела. Нашенката чакала тръпнеща само да я зърне и да я поздрави. Търнър се появила в края на вечерта и седнала заедно с мъжа си в съседната бридж стая до бара (това са места, където важни хора стоят, без да са притеснявани от папараци, фенове и др.). Борислава знаела, че като пее, Тина ще я чуе. Изпяла една нейна песен. След 10 минути сервитьорката дошла и ѝ казала, че Търнър иска да се запознае с нея. Българката, естествено, не ѝ повярвала, но сервитьорката я задърпала настоятелно към бридж стаята. Борислава влязла вътре. Било сравнително затъмнено, видяла я с широко отворени ръце за прегръдка, усмихната до уши, и чула: “Аааааааааййй, ти ли пя преди малко? Ела тук!“. Нашата певица се втрещила, но отворила и тя ръце за прегръдка и казала: “Ами да, аз бях!”.

Прегърнали се, като Тина започнала да ѝ прави комплименти колко е добра, колко ѝ е харесал глас​ът ѝ. Колко по-нисък е от нейния и как чувствено е пяла, сякаш била пред нея. Колко ѝ е харесала интерпретацията на нейната песен, а Борислава само мигала на парцали, тотално блокирана от щастие. Търнър я хванала за ръцете и се изненадала колко са ѝ ледени, като започнала да ги топли и загрява. Сложила ги на бузата си. Нали се сещате какво си мислех в този момент? “Тези ръце никога повече няма да ги измия, ама никога...”, спомня си Борислава.

"Благодарих ѝ за комплиментите, стана ми неудобно да ѝ отнемам времето, пожелах ѝ приятна вечер и с треперещи колене отидох до пианото си. Започнах да си събирам тетрадките и усетих, че има някой зад мен. Обърнах се и я видях до мен. Каза ми: “Дойдох да видя къде свириш”. Погледна ми тетрадките горе-долу с 1000 песни вътре и ме попита дали може да ги разгледа. В интерес на истината, в този момент аз бях готова даже да ѝ ги подаря, ако поиска. Тя разгръща доста и остана впечатлена, че всичко е написано на ръка, подредено, с една и съща химикалка, подчертано. Беше ѝ трудно да повярва, че имам толкова много песни. Вечерта не спах изобщо, повтарях случката в съзнанието си и стомахът ми подскачаше от щастие", спомня си Борислава.

С Нели Фуртадо

Другата интересна история е с Нели Фуртадо. Нейната вокалистка я открила в хотела, където работела. Слушала я с голям интерес. След концерта довела Нели да я чуе. "Тя ме гледаше с голямо любопитство близо 20-30 минути. Запознахме се лично. След две години вече бяхме на една сцена. Тя ме погледна и каза: “Ти си певицата от Цюрих, тази с прекрасния глас. Запомних те", казва нашата певица.

Доста забавна се оказала и съвместната изява с Jackson 5 (братята на Майкъл Джексън). Свирили заедно на популярно в Швейцария шоу. Наредили се за снимка и Джереми Дж​ексън така силно я хванал през кръста и я придърпал към себе си, че тя се стреснала и забравила да диша. Прошепнал ѝ в ухото: “Ама много си хубава и талантлива. Трябва да ми дадеш телефона си!”. Борислава блокирала тотално. Благодарила за комплимента, усмихнала се за снимката и после бързо избягала в другия край на залата.

С Тео от "The Hurts"

Бийбър свири на пианото ѝ, настъпва Памела Андерсън

Още по вълнуваща била случката с Джъстин Бийбър. Той се появил до нея на пианото заедно със седем бодигардове. После небрежно попитал: “Мога ли да посвиря и да попея?”. Нашенката го погледнала и в кръга на шегата, го попитала: “Ама ти можеш ли да свириш и да пееш?". Той се засмял и ѝ отговорил: “Дай да пробвам, може и да мога”. Попял малко и отишъл с Борислава в бара. Седнал на метър от нея, слушал я как пее и ѝ ръкопляскал. Бил впечатлен, че Bella имитира много различни гласове. Направил ѝ комплимент и си тръгнал.

"Жалко, че снимките с него са забранени за показване, иначе щяхте да ни видите", спомня си певицата.

Последната ѝ интересна случка била преди няколко седмици.

"Беше с една малка, руса жена. Свирих в прекрасен хотел, на върха на Цюрих. Нали съм хуна, влизах, излизах, носих малките си чанти с кабели и микрофони. На вратата се сблъсках с една малка, фина жена, на около 50+ години. Вързана на опашка, негримирана, облечена прилично, но не прекалено модерно. Направо минах отгоре ѝ. Започнах да се извинявам. “Леле, искрено съжалявам, че ви настъпих и блъснах леко. Не беше умишлено!". Тя се усмихна и каза, че не е проблем изобщо. На път към колата си, Борислава си помислила: тази женичка беше малка и чуплива като порцеланова кукла. Има лека прилика с някой, когото познавам. Напомня ми на Памела Андерсън. Как си приличат хората! На следващия ден прочетох във вестника, че Памела Андерсън е била в хотела, в който работя", завършва Борислава.

Патентова собствен стил, кавърите ѝ са хит

Борислава е патентовала собствен стил - bell pop. "Неволята ме накара да го патентовам! С Мага и Калин Димитров решихме да направим от моя нещо по-живо и различно и когато трябваше да регистрирам албума в Швейцария - питаха ме какъв стил е и не можеше да бъде определен. Така се наложи да го патентовам", разказва Bella C. Репертоарът ѝ включва 1000 песни. Интернет я обича, особено кавърите ѝ. "Първият кавър, който предизвика изключителен интерес, е от Flashdance, после I Have a Dream на АBBA, ко​йто има над 1 200 000 гледания", разказва Борислава.