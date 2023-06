Босненка и швед ще съберат звуците на Пловдив

Творци от Босна и Швеция, са първите гости на резидентната програма ContextAiR на общината. Андерс Елин и Селма Боскайло вече са в Пловдив и събират впечатления от града.

Те ще живеят в обновения резидентен център в къща „Нишанян“ в Старинен Пловдив. Селма Боскайло е творец от босненския град Мостар, но живее в Берлин.

От 2021 г. е изследовател към The New Centre for Research and Practice в американския град Сиатъл.

Андерс Елин е звуков артист и композитор, който работи главно в областта на киното, инсталацията и изкуството в публично пространство. Роден е в Швеция и живее в Берлин.

Боскайло и Елин създават The New Liquidity/Новата ликвидност, което е интердисциплинарна изследователска платформа. Използват термина „ликвидност“ като трамплин, за да превъзмогнат границите като средство за артистично изразяване и създаването на алтернативни сценарии.

По време на своята резиденция в Пловдив, The New Liquidity ще създадат такава звукова разходка специално за града. Използвайки адаптивно пространствено аудио, което реагира на движенията на тялото и местоположението на участника, те се стремят да предизвикат нашите сетива и въображение.

Повече за своята работа и досегашния опит с тези звукови разходки, както и за впечатленията си от Пловдив до момента, двамата артисти ще разкажат по време на публичното си представяне, което ще се състои на 15 юни от 18.30 часа в къща-музей „Златю Бояджиев“.