Васил Петров избира за заглавие на продукцията SymphoNY way, превръщайки го в красива метафора за сливането на няколко свята – този на джаз, поп, класическата и филмова музика. По симфоничен начин интерпретира популярни заглавия, като преоткрива вечните песни през своята чувствителност. Проекта SymphoNY way е в сътрудничество с Врачанска филхармония и през изминалата година го представиха на големите летни сцени в България, където предизвика възторжени отзиви сред публиката и поредица от бисове.

Васил Петров изнася втората версия на впечатляващата програма на 22 Юни от 20:30ч. на сцената на Летния театър – Бунарджика в Пловдив. Концертите започват от 21 Юни в Сливен - сцена Туида, на 29 Юни е в Карлово – Летен кинотеатър. В Бургас гостуват на 1 Юли на сцената на Летния театър, 8 Юли са в Ямбол – Лятно кино, 10 Август в Плевен – двора на историческия музей, 11 Август във Велико Търново – Летен театър, 26 Август в Търговище - Арена Търговище, 6 Септември в Ловеч, 7 Септември в Шумен – Студенски парк, 8 Септември в Русе – Канев център, 22 Септември в Созопол – Амфитеатър Созопол.

На концертите слушаме новият му албум – LOVE SONGS Vol.1, както и знакови композиции, като филмовите теми - Schindler's List (Списъкът на Шиндлер), Smile на Чарли Чаплин, Feelings на Морис Албърт, Love story (Where Do I begin) на Франсис Лей, боса нова темата The Girl from Ipanema, поп класиката Can`t take my eyes of off you. Включва версия на песента на Стинг - Fragile, и великолепен прочит на Бийтълс - Something, Yesterday и Michelle. Дюк Елингтън и ориенталският му джаз стандарт Caravan също присъства, както и хитовете на Синатра - My Way, Strangers in the night, New York, N.Y.. Всички те разгърнати чрез богатия звук на Врачанска филхармония с диригент Христо Павлов. Джаз линията отново държат Йордан Тоновски трио, а специален гост е брилянтната цигуларка и носител на множество световни и престижни награди – Зорница Иларионова, която ще изпълни френска класика.

Аранжиментите в програмата са дело на Ангел Заберски младши, Румен Тосков – Рупето, Васил Спасов и Христо Павлов.

Изпълненията на Васил Петров винаги звучат с увличаща енергия и дълбочина, интерпретация богата на красиви фрази и завидна перфектност, а в програмата SymphoNY way с характерната за него смелост преминава отвъд жанровите ограничения, споделяйки удоволствието от преживяването на музиката. Така ни напомня колко е хубаво да присъстваме в момента, да чувстваме, да съпреживеем. SymphoNY way ни напомня колко е хубаво, когато сме заедно.

По време на концертите публиката ще може да се наслади на вината от винарска изба Конопане. Медийни партньори на концерта са Радио 1, Катра Фм, ТрафикНюз и вестник Марица.

Билети на цени 20, 25, 30 и 35лв. от касата на МаскАрт и в мрежата на ивентим.

За резервации на 0894 / 611188

https://www.eventim.bg/bg/bileti/symphony-way-s-vasil-petrov-plovdiv-leten-teatr-1235033/performance.html

Всички концерти ще се проведат при пълно спазване на разпоредбите за отстояние и вход на Министерство на здравеопазването. Местата са силно ограничени, при спазване на противоепидемичните мерки и 50% капацитет на залите.

За допълнителна информация на страницата на Васил Петров:

https://www.facebook.com/VassilPetrovOfficial