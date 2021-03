Ясни са големите победители на наградите „Грами” за 2021-ва. Тържествената церемония, която приключи преди няколко часа, донесе огромен успех на певицата Бионсе. Тя получи цели четири награди "Грами" и по този начин счупи рекорда за най-много статуетки, печелени до момента от жена изпълнител и певец.

Рапърът Меган Тий Сталиън също имаше успешна вечер, като взе три награди, включително за най-добър нов изпълнител, а поп-иконата Тейлър Суифт спечели „Грами” за албум на годината за трети път в кариерата си, предава БГНЕС.

63-та церемония по връчването на наградите „Грами” поради пандемията от коронавирус се проведе в хибриден формат: основните събития се развиваха на няколко сцени в Staples Center в Лос Анджелис (Калифорния), но имаше и периодични включвания от клубовете Troubadour и Hotel Caf в Лос Анджелис, театър „Аполо“ в Ню Йорк и музикалната зала Station Inn в Нешвил, Тенеси. Наградите се присъждат за периода от 1 септември 2019 г. до 31 август 2020 г.

Ето списък на победителите в ключови категории на 63-те годишни награди „Грами”, които бяха раздадени в неделя в Лос Анджелис:

Албум на годината: Тейлър Суифт, "Folklore"

Запис на годината: Били Айлиш, "Everything I Wanted"

Песен на годината за /авторство/: H.E.R., Dernst Emile II и Tiara Thomas, "I Can't Breathe"

Най-добър нов изпълнител: Меган Тий Сталиън

Най-добър музикален видеоклип: Бионсе, "Brown Skin Girl"

Най-добър рап албум: Nas, "King's Disease"

Най-добра рап песен: Меган Тий Сталиън с участието на Бионсе, "Savage"

Най-добър рок албум: The Strokes, "The New Abnormal"

Най-добра рок песен: Британи Хауърд, "Stay High"

Най-добро рок изпълнение: Фиона Епъл, "Shameika"

Най-добър поп вокален албум: Дуа Липа, "Future Nostalgia"

Най-добро поп соло изпълнение: Хари Стайлс, "Watermelon Sugar"

Най-добро поп дуетно / групово изпълнение: Лейди Гага с Ариана Гранде, "Rain on Me"

Най-добър R&B албум: Джон Леджънд, "Bigger Love"

Най-добро R&B изпълнение: Бионсе, "Black Parade"

Най-добър алтернативен музикален албум: Фиона Епъл, "Fetch the Bolt Cutters"

Най-добър глобален музикален албум: Burna Boy, "Twice as Tall"

Най-добър кънтри албум: Миранда Ламбърт, "Wildcard"

Най-добър албум за съвременна християнска музика: Кание Уест, "Jesus Is King"

Най-добър комедиен албум: Тифани Хадиш, "Black Mitzvah"

Най-добра песен, написана за визуални медии: Били Айлиш, "No Time to Die" (for "No Time to Die" movie).