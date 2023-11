Безсмъртни! Легендарните "Бийтълс" събраха почти 11 милиона гледания на последното си парче "Now And Then" (от англ. "Сега и после"), което дебютира вчера.

Това е последната песен на великата ливърпулска четворка и се появява 53 години след разпадането й. Музиката за песента е написана през 1979 г. от Джон Ленън, когато той прави и демо запис. Този запис остава в ръцете на вдовицата му Йоко Оно, разказа журналистката Елена Розберг по БНТ.

През 1995 г. тримата от "Бийтълс" - Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, се събират и решават да извлекат гласа на Джон Ленън от записа, да запишат своите партии - бас, китара и барабани, да смесят и да подарят на света новата песен на света. Защото за да е нова, трябва да бъде използван оригинален музикален материал, който събира и четиримата. Тогава не успяват.

Чак през 2021 г. Питър Джаксън, режисьорът на "Властелинът на пръстена", прави филм за "Бийтълс", наречен Get Back (от англ. "Завръщане"). Именно тогава успяват все пак да извлекат гласа на Джон Ленън и записват песента.

Сър Пол Маккартни казва, че след тази песен вече няма да има нищо ново на групата, въпреки че има запазени и други нейни демо записи.